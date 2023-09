BVB-Trendwende? "Die große Krise ist plötzlich vorbei"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Traf beim BVB-Sieg gegen den SC Freiburg doppelt: Mats Hummels

Borussia Dortmund hat durch den wichtigen Auswärtssieg beim SC Freiburg ein Lebenszeichen gesendet. Kult-Trainer Peter Neururer sieht den BVB nach dem schwachen Saisonstart zurück in der Spur.

"Also, die große Krise ist plötzlich vorbei, und zwei Punkte, nur noch Abstand zu Tabellenplatz Nummer eins und zwei", meinte Neururer gegenüber der Plattform "wettfreunde.net".

Der BVB hatte sich in der Fußball-Bundesliga zum Saisonstart gegen den 1. FC Köln (1:0), VfL Bochum (1:1) und 1. FC Heidenheim (2:2) größtenteils schwach präsentiert. Beim jüngsten Auswärtsspiel in Freiburg drohte den Schwarz-Gelben der nächste Rückschlag. Doch die Dortmunder drehten die Begegnung nach einem Pausenrückstand von 1:2 noch in einen 4:2-Erfolg.

In der Tabelle rangieret der BVB aktuell zwei Punkte hinter dem Spitzenduo Bayer Leverkusen und FC Bayern (zehn Zähler). Dieses lieferte sich am vergangenen Freitag ein rasantes Topspiel, das letztlich mit 2:2 endete. Die Rheinländer stünden "verdientermaßen" oben, urteilte Neururer: "Bayern München, na gut, nichts Neues, ebenfalls oben mit dabei, punktgleich."

Neururer: RB Leipzig "wieder in einen Lauf gekommen"

Ein weiterer Titelkandidat in der Fußball-Bundesliga ist sicherlich auch RB Leipzig. Der amtierende DFB-Pokalsieger gab sich beim 3:0 gegen den FC Augsburg am Samstag keine Blöße.

"Leipzig, der nächste Kandidat, der uns am Mittwoch in der Champions League vertritt, ist wieder in einen Lauf gekommen, man hat ja nur gegen Leverkusen verloren", erinnerte Neururer.

Ein klares Bild zeichnet sich nach den ersten vier Spieltagen in der Bundesliga erwartungsgemäß noch nicht ab. Fans und Experten hoffen, dass die Meisterschaft wie in der Vorsaison bis zum Schluss spannend bleibt. Damals sicherte sich der FC Bayern die Schale. Der BVB patzte und schaute deshalb hingegen nur in die Röhre.