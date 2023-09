FC Bayern chancenlos? Mega-Ablöse für Ramsdale enthüllt

IMAGO/David Rawcliffe

Aaron Ramsdale soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Auch wenn Coach Thomas Tuchel zuletzt nur von einer "minimalen Verzögerung" sprach, ist nach wie vor noch nicht ganz klar, wann und in welcher Form Manuel Neuer ins Tor des FC Bayern zurückkehren wird. Nun kursieren einmal mehr Gerüchte, der deutsche Rekordmeister habe zumindest ein Auge auf eine Alternative geworfen. Die kolportierte Ablöse könnte sich allerdings als zu hohe Hürde erweisen.

Aaron Ramsdale soll es ins Visier des FC Bayern geschafft haben. Das berichtet die "Daily Mail". Der 25-jährige englische Nationalkeeper vom FC Arsenal, der im Derby gegen den FC Everton unlängst überraschend mit einem Platz auf der Bank der Gunners vorliebnehmen musste, wird in München demnach als möglicher zukünftiger Erbe des 37-jährigen Neuers gesehen.

Auch der FC Chelsea soll ein Auge auf die Entwicklungen rund um Ramsdale geworfen haben. Für einen Wechsel zum FC Bayern könnte der "Sun" zufolge allerdings der zurückliegende Mega-Transfer von Harry Kane in die bayerische Landeshauptstadt sprechen. Kane und Ramsdale kennen sich aus der englischen Fußball-Nationalmannschaft.

Die "Sun" greift die Spekulationen am Dienstag auf und wartet mit neuen Informationen auf. Ein Wechsel im Januar sei kein wahrscheinliches Szenario, so die Zeitung. Im Sommer 2024 könnte der FC Arsenal sich hingegen gesprächsbereit zeigen, sofern ein Klub eine Ablöse in Höhe von etwa 70 Millionen Euro in den Ring wirft.

Wechsel zum FC Bayern erscheint (vorerst) unwahrscheinlich

Eine enorme Summe, die Ramsdale auf Anhieb zum zweitteuersten Keeper der Fußball-Geschichte avancieren lassen würde. Kaum vorstellbar scheint daher, dass man in München derart tief in die Tasche greift.

Zumal der FC Bayern sein Augenmerk erst einmal darauf legen wird, Neuer wieder zu Top-Form zu verhelfen. Mit Daniel Peretz aus Israel hat man im Sommer zudem ein junges Talent als Backup unter Vertrag genommen und mit einem Kontrakt bis 2028 ausgestattet.