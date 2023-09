Weg zum FC Bayern frei? Transfer-Kandidat auf Streichliste

IMAGO/07803 169048

Scott McTominay (l.) wird beim FC Bayern gehandelt

Beim FC Bayern wird Scott McTominay von Manchester United als mögliche Transfer-Option für den kommenden Winter gehandelt. Nun gibt es neue Gerüchte um die Zukunft des 26 Jahre alte Schotten.

Wie das Portal "Football Insider" unter Berufung auf eigene Quellen berichtet, erwägt der englische Rekordmeister, McTominay im Januar zu verkaufen, um frisches Geld für eigene Transfers zu erwirtschaften.

Demnach sei man rund um das Old Trafford der Ansicht, ein Wechsel des Mittelfeldakteurs könnte eine "große Summe" in die Kassen Uniteds spülen. Zudem gilt er als sportlich verzichtbar.

Der FC Bayern wird erneut als Bewerber um die Dienste McTominays genannt. Aber auch mehrere Klubs aus der Premier League sollen ihre Fühler nach ihm ausstrecken.

Zuletzt hatte die "Sun" die Spekulationen um ein Interesse des FC Bayern an McTominay wieder aufgewärmt.

Demnach soll der deutsche Rekordmeister erwägen, bei dem United-Profi in die Vollen zu gehen, sollte die Verpflichtung von Joao Palhinha platzen. Der Portugiese, der am zurückliegenden Deadline Day bereits in München weilte, aber letztlich kein grünes Licht für einen Wechsel bekam, verlängerte zuletzt seinen Vertrag beim FC Fulham bis 2028.

Scott McTominay zu teuer für den FC Bayern?

Wie Palhinha soll auch McTominay bei Trainer Thomas Tuchel hoch im Kurs stehen. "Bild" warf allerdings die Frage auf, ob der FC Bayern bereit wäre, Uniteds hohe Ablöseforderung von angeblich weit über 40 Millionen Euro für den Reservisten zu erfüllen.

Andererseits soll Palhinhas Preisschild sogar bei 65 Millionen Euro liegen - eine Forderung, die der FC Bayern zumindest im Sommer-Wechselfenster erfüllen wollte.

Pikant: Die erneuten Spekulationen um einen möglichen McTominay-Transfer von Manchester zum FC Bayern machen kurz vor dem prestigeträchtigen Auftakt in der Champions League die Runde.

Am Mittwochabend (21:00 Uhr) empfangen die Münchner die Red Devils in der Allianz Arena.