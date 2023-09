Senkrechtstarter Boniface auf dem BVB-Radar?

IMAGO

Victor Boniface im Topspiel gegen den FC Bayern

Victor Boniface benötigt in der Bundesliga keine Anlaufzeit. Der neue Angreifer von Bayer Leverkusen erweist sich im deutschen Fußball-Oberhaus als äußerst treffsicher. Mittlerweile ranken sich bereits wieder Transfer-Gerüchte um den nigerianischen Nationalspieler. Auch der BVB wird in diesem Zusammengang genannt.

Vier Bundesliga-Spiele, vier Tore: Victor Boniface erweist sich für Bayer Leverkusen als echter Glückgriff auf dem Transfermarkt. Die Rheinländer überwiesen für den 22-Jährigen rund 20 Millionen Euro an den belgischen Erstligisten Royale Union Saint-Gilloise. Eine Summe, die sich bislang voll rentiert.

Die Konkurrenz ist offenbar längst auf die starken Leistungen von Boniface aufmerksam geworden. Laut dem Portal "fichajes.net" hat Atlético Madrid ein Auge auf den Bayer-Star geworfen. Demnach könnte Boniface im kommenden Sommer womöglich ein Thema in der spanischen Hauptstadt werden.

Die Plattform nennt aber noch weitere Klubs, die auf den Mittelstürmer aufmerksam geworden sein sollen. So befindet sich Boniface angeblich auch auf dem Radar von Juventus Turin, Manchester City und Borussia Dortmund.

Victor Boniface bis 2028 an Bayer Leverkusen gebunden

Günstig wäre der Leverkusener Neuzugang aber keinesfalls. Schließlich besitzt Boniface bei Bayer einen langfristigen Vertrag bis 2028, über eine mögliche Ausstiegsklausel ist nichts bekannt.

Ob Atlético Madrid, Juventus Turin, Manchester City oder der BVB für den Torjäger tief in die Tasche greifen würden, darüber kann zum jetzigen Zeitpunkt nur spekuliert werden.

Die Zukunft von Boniface liegt in den kommenden Monaten aber definitiv bei Bayer Leverkusen. Die Rheinländer rangieren aktuell mit zehn Punkten an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Am Donnerstag (18:45 Uhr bei RTL+) startet der Verein gegen den schwedischen Teilnehmer BK Häcken in die Europa League.