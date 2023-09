Ajax-Wut entlädt sich über Mislintat

IMAGO

Sven Mislintat gerät in den Fokus der Kritik

Der ehemalige Stuttgart-Sportdirektor Sven Mislintat will eigentlich mit Ajax Amsterdam angreifen. Doch statt Aufbruch gibt es den Fehlstart und viel Kritik von Fans und Experten.

Vor jedem Spiel schallt es bei Ajax Amsterdam stets "Every little thing is gonna be alright" beim Stadion-Song "Three Little Birds" durch die Johan Cruijff Arena.

Bei vielen Fans ist die Stimmungslage gerade aber eher so: nicht alright. Der Grund: Ajax hat den Saisonstart extrem verpatzt und liegt nach vier Spielen gerade einmal auf Rang 12. Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf das Trio an der Spitze um Eindhoven, Alkmaar und Twente Enschede. Der Start ist viel zu wenig für den Rekordmeister und größten Klub des Landes.

Dabei war Mislintat mit großen Zielen in die Eredivisie gewechselt. Nach dem Aus beim VfB im November 2022 hatte Mislintat im Mai diesen Jahres als Technischer Direktor bei Ajax angeheuert. Der Druck bei Ajax ist gewaltig. Schon in der vergangene Saison verpasste der Verein die Champions-League-Teilnahme.

Kritik an Mislintats Shopping-Tour

Während es im Team offenbar noch nicht passt, sollen auch Mislintat und Trainer Maurice Steijn ein belastetes Verhältnis haben. Der Grund sei die Transfer-Vorgehensweise des Deutschen.

"Wir wissen, dass Mislintat völlig eigenständig gehandelt hat", sagte der niederländische Journalist Arno Vermeulen bei "Studio Voetbal". Nach der Demission von Edwin van der Sar sieht er ein Machtvakuum im Klub. "Mislintat springt in dieses Vakuum und hat niemanden, mit dem er über Fußball sprechen kann. Dann geht er auf Solo-Tour und holt verschiedene Spieler."

Im Sommer verpflichtete Mislintat zwölf externe Zugänge für 110 Millionen Euro.

Diese neuen Spieler kommen "manchmal aus der zweiten Liga, manchmal aus einer Jugendmannschaft, bei denen wir alle denken: 'Das ist sehr merkwürdig'", kritisiert Vermeulen.

"Er holt einen Linksverteidiger nach dem anderen, aber er kauft keinen Spieler, der auf der rechten Seite im Angriff spielen kann", wettert der Niederländer. "Wenn man sich die Ablösesummen ansieht, hat man das Gefühl, dass Mislintat jedes Mal das Doppelte von dem bezahlt, was er hätte zahlen sollen."

Große Sorgen bei Ajax-Fans

Ob Mislintat die Saison überhaupt bei Ajax beendet - daran hat er so seine Zweifel. "Dann sitzt man auf vielen Spielern, die noch einen Fünf-Jahres-Vertrag haben, die man loswerden möchte. Das kann eine unglaubliche Summe kosten."

Im Netzwerk X (früher Twitter) formieren sich bereits Ajax-Fans unter dem Hashtag #MislintatOut, wo ihm unter anderem weggeworfene Millionen für Transfers vorgeworfen werden.

Unterdessen läuft es bei seinem ehemaligen Arbeitgeber runder. Der VfB steht nach vier Spieltagen auf Rang vier der Bundesliga-Tabelle, angeführt von Tor-Gigant Serhou Guirassy. Den hatte 2022 ein gewisser Sven Mislintat verpflichtet.