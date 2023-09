FC Bayern kann gegen ManUnited mit Rückkehrern planen

IMAGO/Ulrich Wagner

Beim Abschlusstraining des FC Bayern mit dabei: Raphael Guerreiro

Für den FC Bayern beginnt die neue Champions-League-Saison mit einem echten Kracher: Manchester United gastiert am Mittwochabend (21 Uhr) in München. Der deutsche Rekordmeister kann im Duell mit den Red Devils wieder auf zwei Stars bauen.

Sowohl Kingsley Coman als auch Raphael Guerreiro absolvierten am Dienstagvormittag das Abschlusstraining und stehen dem FC Bayern damit pünktlich zum Start der Champions League wieder zur Verfügung.

Coman musste in den vergangenen Tagen aufgrund von muskulären Problemen kürzer treten. Der Flügelspieler stand im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen (2:2) am vergangenen Freitag nicht im Kader.

Guerreiro fehlte dem FC Bayern hingegen länger. Der Linksverteidiger hatte sich kurz vor dem Saisonstart einen Muskelbündelriss zugezogen. Der Neuzugang könnte im Duell mit Manchester United somit sein Pflichtspieldebüt für die Münchner feiern.

Thomas Tuchel fehlt dem FC Bayern

Der FC Bayern muss gegen Manchester United hingegen weiterhin auf Manuel Neuer verzichten. Der Torhüter arbeitet nach seiner schweren Unterschenkelverletzung nach wie vor an seinem Comeback. Zudem muss der Bundesligist an der Seitenlinie ohne Coach Thomas Tuchel auskommen.

Der 50-Jährige sitzt am Mittwochabend eine Sperre ab, die er sich beim Ausscheiden im letzten Frühjahr in der Königsklasse gegen Manchester City eingehandelt hatte. Tuchel legte sich damals im Viertelfinal-Rückspiel gegen die Skyblues mit dem Unparteiischen Clement Turpin an, der ihn Kurz vor Spielende mit der Gelb-Roten Karte bedachte.

FC Bayern gegen Manchester United leichter Favorit

Der FC Bayern geht dennoch als leichter Favorit in das Aufeinandertreffen mit dem englischen Rekordmeister.

ManUnited hat in der Premier League einen gebrauchten Saisonstart hingelegt. Die Mannschaft von Cheftrainer Erik ten Hag rangiert mit sechs Punkten aus fünf Begegnungen lediglich auf dem 13. Platz. Am vergangenen Wochenende unterlagen die Red Devils im Old Trafford mit 1:3 gegen Brighton & Hove Albion.