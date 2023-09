ManUnited nur Kanonenfutter? Gnabry wird deutlich

IMAGO/Ulmer

Serge Gnabry ist von einem Auftaktsieg des FC Bayern überzeugt

Am Mittwochabend startet der FC Bayern in die neue Champions-League-Saison, erster Gegner der Münchner ist der formschwache Premier-League-Klub Manchester United. Vor dem Auftakt in der Allianz Arena hat FCB-Angreifer Serge Gnabry über die kommende Herausforderung gesprochen.

"United hat hervorragende Einzelspieler, sehr viel Talent und vorne hohe Geschwindigkeit. Sie haben zudem einige Mittelfeldspieler, die schon sehr viel Premier League-Erfahrung haben", hob Gnabry die Qualitäten der Red Devils in einem Interview auf der Bayern-Homepage hervor.

In der Liga hatte sich die Mannschaft von Teammanager Erik ten Hag am Wochenende vor eigenem Publikum blamiert, gegen Brighton & Hove Albion setzte es eine 1:3-Pleite. Nach fünf Begegnungen stehen nur sechs Zähler zu Buche.

Gnabry warnte dennoch vor Leichtsinn. "Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen, und das machen wir auch nicht. Wir brauchen unsere beste Leistung", stellte der deutsche Nationalspieler klar.

Neben dem FC Bayern und Manchester United sind auch Galatasaray (Meister Türkei) und der FC Kopenhagen (Meister Dänemark) Teil der Königsklassen-Gruppe A.

FC Bayern freut sich auf den "nominell stärksten Gegner"

Nach einem guten Bundesliga-Start geht der deutsche Rekordmeister mit frischem Selbstvertrauen ins Duell mit ManUnited. Hinzu kommt, dass der FC Bayern seine letzten 19 Auftaktspiele in der Champions League allesamt gewonnen hat.

"Das ist immer sehr wichtig. Wir wollen direkt ein Zeichen setzen und die drei Punkte einfahren. Dass es gleich zum Auftakt bei uns zuhause in der Allianz Arena gegen den nominell stärksten Gegner in der Gruppe geht, ist ein Vorteil für uns", betonte Gnabry.

Zuletzt beendete der FC Bayern die Vorrunde drei Mal in Folge verlustpunktfrei. "In den vergangenen Jahren waren wir in der Champions League-Gruppenphase immer sehr überzeugend – so wollen wir weitermachen", kündigte Gnabry an.