Klare Petersen-Erwartung an den FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern startet in die Champions-League-Saison 2023/2024

In dieser Woche starten die vier Bundesliga-Vertreter FC Bayern, BVB, RB Leipzig und Union Berlin in die neue Champions-League-Saison. Im Vorfeld hat sich der frühere Münchner Nils Petersen zu den Aussichten des Quartetts geäußert.

Auch wenn der Ex-Profi, der im Sommer seine aktive Laufbahn beendete, nur eine Saison für den FC Bayern auflief, ist seine Expertise zum Rekordmeister immer wieder gefragt.

In der Königsklassen-Gruppe A mit Manchester United, Galatasaray und dem FC Kopenhagen rechnet Petersen dem Team von Trainer Thomas Tuchel gute Chancen aus.

"Wenn alles passt, Manuel Neuer und die Selbstverständlichkeit ins Spiel der Bayern zurückkehren, dann gehört diese Mannschaft zweifellos zu den besten in Europa", hob der 34-Jährige im Interview mit "ran" hervor.

Für den deutschen Branchenführer sei "das Viertelfinale das Minimum", stellte Petersen klar. Danach bräuchte "in den direkten Duellen mit der kontinentalen Spitze jede Truppe Los- und Matchglück".

BVB: Petersen traut "Team der Hochbegabten" einiges zu

Auch den übrigen deutschen Klubs traut Petersen durchaus gute Rollen in der Champions League zu. Dabei hat der BVB mit Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United eine echte Hammergruppe zugelost bekommen.

"Dortmunds Team der Hochbegabten hat eine gleichermaßen schwierige wie interessante Gruppe erwischt. Mitunter geht es sogar etwas leichter ohne Favoritenrolle", machte der beste Joker der Bundesliga-Geschichte der Borussia Mut.

Deutlich entspannter kann RB in die Vorrunde starten. "Leipzig traue ich trotz einiger Abgänge sehr viel zu, die Mannschaft ist sehr stabil und inzwischen auch international erprobt", schwärmte Petersen.

Die Sachsen treffen in Gruppe G zwar auf Titelverteidiger Manchester City, aber auch auf die Underdogs Young Boys und Roter Stern Belgrad.

Erstmals dabei ist in diesem Jahr Union Berlin, das sich zum Auftakt direkt mit Real Madrid, später noch mit der SSC Neapel sowie Sporting Braga messen darf. "Für Union wäre ein Weiterkommen in dieser Hammer-Gruppe eine absolute Sensation", so Petersen.