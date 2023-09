Medien: FC Bayern war nicht Kanes Wunschziel

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Neuer Superstar des FC Bayern: Harry Kane

Der Bundesliga-Rekordtransfer von Harry Kane für 100 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gehörte zu den Deals des Sommers, die die Schlagzeilen dominierten. Glaubt man Informationen aus England, wäre der Torjäger allerdings um ein Haar bei einem anderen Klub gelandet: Manchester United.

Wie die "Daily Mail" mit Verweis auf die Quelle "United Confidential" berichtet, wollte Harry Kane Tottenham Hotspur ursprünglich erst im Sommer 2024 verlassen, um sich dann ablösefrei ManUnited anzuschließen. Ein Engagement beim FC Bayern wurde demnach erst imminent, als die Red Devils viel Geld in einen anderen Stürmer investierten.

Satte 75 Millionen Euro überwies Manchester United Anfang August an Atalanta Bergamo, um sich die Dienste des 20-jährigen Dänen Rasmus Höjlund zu sichern. Der "Daily Mail" zufolge der Transfer, der bei Harry Kane zu einem Umdenken führte.

Kane soll demnach schon "mit dem Herzen" bei ManUnited gewesen sein, forderte für seine Zusage für das Jahr 2024 allerdings das unumstößliche Versprechen, dass der Transfer auf jeden Fall stattfinden wird, so die Zeitung.

Ein Wechsel im Sommer 2023 wiederum soll an Kanes Gehaltsvorstellungen und der Ablöseforderung der Spurs gescheitert sein. Der Transfer sei für United schlicht nicht zu stemmen gewesen, heißt es.

FC Bayern nur Kanes B-Lösung?

Als dann jedoch Höjlund in Manchester aufschlug, soll Kane selbst seine Chancen, 2024 am Old Trafford zu landen, schwinden gesehen haben. Ein Wechsel zum FC Bayern rückte in den Fokus des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft.

Für United soll Kane übrigens bereit gewesen sein, auf Konfrontationskurs mit seinem Jugendklub zu gehen. Ein Wechsel zu einem Rivalen in der Premier League soll für Tottenhams CEO Daniel Levy alles andere als ein Wunschszenario gewesen sein, Kane hätte für diesen Traum aber angeblich seinen Vertrag ausgesessen.