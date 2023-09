Nagelsmann zum DFB? FC Bayern würde dreifach sparen

IMAGO/ULMER

Statt beim FC Bayern bald bei der Nationalmannschaft zusammen? Nagelsmann und Glück (re.)

Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Julian Nagelsmann neuer Bundestrainer werden und das DFB-Team zur Heim-EM 2024 führen. Sollte der im März vom FC Bayern freigestellte Coach tatsächlich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft übernehmen, würden die Münchner wohl gleich mehrere Gehälter sparen.

Julian Nagelsmann übernimmt offenbar die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, das berichten "Bild" und "kicker". Der 36-Jährige soll die DFB-Elf wohl bis zur Heim-Europameisterschaft im eigenen Land im kommenden Sommer betreuen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte zumindest, dass es ein erstes Treffen zwischen Nagelsmann und Verbandsboss Bernd Neuendorf sowie Sportchef Rudi Völler gegeben hat. Es seien "gute Gespräche" gewesen. Laut "kicker" könnte es sogar noch am Dienstag die Vollzugsmeldung geben.

So oder so: Sollten die Verhandlungen zwischen DFB und Nagelsmann tatsächlich erfolgreich verlaufen, würde der FC Bayern in der Folge viel Geld sparen. Denn noch steht der im März freigestellte Coach auf der Gehaltsliste der Münchner. Bis zu seinem Vertragsende im Sommer 2026 würde er dem Vernehmen nach noch bis zu 20 Millionen Euro kassieren. Viel Geld, das die Münchner nun wohl einsparen werden. Vom DFB hingegen gibt es für Nagelsmann hingegen "nur" 400.000 monatlich, also rund vier Millionen Euro bis zur EM.

Doch der deutsche Fußball-Rekordmeister kann vermutlich noch zwei weitere Posten von der Gehaltsliste streichen. Denn wie "Bild" berichtet, wird Nagelsmann aller Voraussicht nach Co-Trainer Xaver Zembrod mit zum DFB bringen. Dieser steht noch aus gemeinsamen Zeiten mit Nagelsmann bei den Münchnern unter Vertrag. Zembrod wäre laut dem Bericht für den Job beim DFB zu haben, kennt den Trainer schon seit dessen Zeit bei RB Leipzig.

Nagelsmann nimmt alte Bekannte vom FC Bayern mit zur Nationalmannschaft

Und auch Benjamin Glück, mit dem Nagelsmann ebenfalls beim FC Bayern zusammenarbeitete und der als enger Freund des Coaches gilt, wird wohl mit dem 36-Jährigen zur Nationalmannschaft ziehen.

Von Glück heißt es, dass dieser wohl ungern mit Nagelsmann zu einem ausländischen Klub gegangen wäre, sich ein Amt als Co-Trainer beim DFB allerdings gut vorstellen kann. Glück war bereits bei den vorherigen Stationen Nagelsmanns in Hoffenheim als Videoanalyst und bei RB Leipzig sowie den Münchnern als Assistent tätig.