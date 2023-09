Bestätigt! Nagelsmann führt Nationalmannschaft zur Heim-EM

IMAGO/Heiko Becker

Julian Nagelsmann übernimmt die deutsche Nationalmannschaft

Julian Nagelsmann ist neuer Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Das gab der DFB am Freitagmittag auf einer Pressekonferenz bekannt. Schon am Dienstag war durchgesickert, dass eine Einigung mit dem ehemaligen Trainer des FC Bayern erzielt werden konnte.

Julian Nagelsmann übernimmt rund sechs Monate nach seinem Rauswurf beim FC Bayern die deutsche Fußball-Nationalmannschaft - allerdings nur als Übergangslösung bis zur Heim-EM 2024. Der Vertrag gilt bis zum 31. Juli 2024. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt.

Als Assistenten werden Benjamin Glück und Sandro Wagner dem neuen Bundestrainer zur Seite stehen.

"Wir haben eine Europameisterschaft im eigenen Land. Das ist etwas Besonderes - etwas, das alle paar Jahrzehnte mal vorkommt. Dieser Tatsache, ein großartiges Turnier in einem großartigen Land zu haben, ordne ich alles unter. Ich habe große Lust, diese Herausforderung anzunehmen. Der Auftritt in Dortmund war der Anfang. Wir werden im kommenden Jahr ein eingeschworener Haufen sein", wird Julian Nagelsmann in der DFB-Mitteilung zitiert.

Neuendorf: Nagelsmann wird Fans wieder begeistern

Verbandspräsident Bernd Neuendorf erklärte: "Die Europameisterschaft im kommenden Jahr ist für den gesamten Fußball in Deutschland von enormer Bedeutung. Wir sind überzeugt, dass Julian Nagelsmann als Bundestrainer dafür sorgen wird, dass die Nationalmannschaft ihre Fans begeistert und die EURO auch sportlich ein Erfolg wird. Julian Nagelsmann ist ein herausragender Trainer, der seine neue Aufgabe mit höchster Motivation angeht. Wir alle werden den Fokus jetzt auf das Turnier im kommenden Sommer richten und Julian Nagelsmann nach Kräften unterstützen."

Dem Vernehmen nach verzichtet Nagelsmann für seinen vorübergehenden Einsatz als Bundestrainer auf viel Geld.

400.000 Euro soll er Medienberichten zufolge monatlich einstreichen, rund vier Millionen Euro also bis zur EM.

Beim FC Bayern wäre sein Vertrag noch bis 2026 gelaufen und hätte ihm ein Gehalt von rund 20 Millionen Euro garantiert.

DFB: Julian Nagelsmann kommt ablösefrei vom FC Bayern

Der Kontrakt in München wurde nun aufgelöst. Somit wurde für den DFB auch keine Ablösezahlung an den deutschen Rekordmeister fällig. Allerdings fließt laut "Bild" eine Einmalzahlung in Höhe von ein bis eineinhalb Millionen Euro an Nagelsmann.

Für gleich sieben Profis des FC Bayern bedeutet der Einstieg des 36-Jährigen beim DFB ein baldiges Wiedersehen mit ihrem Ex-Trainer, der im März nach durchwachsenen Leistungen durch Thomas Tuchel ersetzt wurde.

Sein Debüt an der Seitenlinie der Nationalmannschaft wird Nagelsmann dann am 14. Oktober im Rahmen der Nordamerika-Reise gegen die USA feiern. Nur wenige Tage später steht dann der nächste Härtetest gegen die mexikanische Auswahl an.

Zum Jahresabschluss folgt am 21. November dann das Prestige-Duell gegen Österreich. Die Alpenrepublik wird seit Juni 2022 von Ralf Rangnick trainiert, der bei RB Leipzig ein großer Förderer von Nagelsmanns Trainer-Karriere war.