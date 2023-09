FC Bayern vermeldet nächsten Neuzugang

IMAGO/Norvik Alaverdian

Guzmann wechselt zum FC Bayern

Der deutsche Frauen-Meister Bayern München hat die kolumbianische Außenverteidigerin Ana Maria Guzman verpflichtet.

Die Nationalspielerin, die bei der Fußball-WM in Australien und Neuseeland mit dem Überraschungsteam aus Südamerika bis ins Viertelfinale vorgestoßen war, kommt aus ihrer Heimat vom Erstligisten Deportivo Pereira und unterschrieb einen Vierjahresvertrag bis 2027. Die 18-Jährige ist nach Angaben der Bayern ab der Rückrunde spielberechtigt.

Beim 2:1 der Kolumbianerinnen gegen Deutschland in der WM-Gruppenphase war Guzman nicht zum Einsatz gekommen. Sie legte aber den Siegtreffer im Achtelfinale gegen Jamaika (1:0) auf. Nun folgte der Schritt zu einem europäischen Spitzenteam.

"Es ist unglaublich, für mich geht ein Traum in Erfüllung, bei so einer fantastischen Mannschaft spielen zu dürfen", sagte Guzman: "In diesem Team gibt es viele hervorragende Spielerinnen, von denen ich viel lernen kann - auf und neben dem Platz." Gleichzeitig wolle sie eine "Inspiration für viele Spielerinnen in Kolumbien sein", sie wollte zeigen, "dass sich ihre Träume erfüllen können".