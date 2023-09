Union ohne Knoche, Bonucci-Debüt offen

AFP/SID/RONNY HARTMANN

Verletzt für das CL-Auftaktspiel: Robin Knoche (l.)

Union Berlin muss das erste Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte gegen Real Madrid ohne Abwehrspieler Robin Knoche bestreiten.

Wie Trainer Urs Fischer am Dienstag auf der Pressekonferenz im Santiago Bernabeu mitteilte, sei der 31-Jährige verletzt und nicht mit in die spanische Hauptstadt gereist. Auch für das Bundesliga-Duell am Samstag gegen die TSG Hoffenheim werde Knoche wohl ausfallen.

Ob Innenverteidiger Leonardo Bonucci (36) nun am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) zu seinem Debüt im Union-Trikot kommt, ließ Fischer offen: "Die Möglichkeit kann bestehen." Der italienische Europameister war vor knapp drei Wochen von Juventus Turin nach Köpenick gewechselt.

Die Premiere in der Königsklasse gegen Real sei für Fischer indes "eine Belohnung für eine tolle letzte Saison". Union habe "sehr viel aufgewendet". Auch Kapitän Christopher Trimmel zeigte sich "stolz". Das Duell mit dem Rekordchampion werde "eine sehr, sehr schwere Aufgabe", sagte Trimmel: "Aber wir gehen trotzdem mutig ran."