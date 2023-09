BVB-Bubis bejubeln Traumstart gegen PSG

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Julian Rijkhoff brachte den BVB-Nachwuchs mit 1:0 gegen PSG in Führung

Perfekter Auftakt für die BVB-Bubis: Am 1. Spieltag der neuen Youth-League-Saison feierte der Dortmunder Nachwuchs bei Paris Saint-Germain einen knappen 1:0-Sieg. Mann des Tages war Torschütze Julian Rijkhoff.

Der BVB-Nachwuchs kam in Paris zunächst nur schwer in die Partie und hatte in der ein oder anderen Szene auch die nötige Portion Glück auf seiner Seite.

Nach rund 20 Minuten wurde die Elf von Trainer Mike Tullberg aber wach und spielte munter mit.

Nach einer halben Stunde belohnte Stürmer Julian Rijkhoff den jetzt mutigen Auftritt seiner Mannschaft mit dem 1:0. Der 18-jährige Niederländer versenkte den Ball nach Vorlage von William Campbell sehenswert mit einem strammen Schuss aus rund 20 Metern im Kasten der Gastgeber.

Golazo Julian Rijkhoff (🇳🇱'05) tras la asistencia de Cole Campbell (🇮🇸🇺🇸'06)#BVBU19 pic.twitter.com/MhsdTKVfUt — Daxo. (@daxooo_) 19. September 2023

In der zweiten Halbzeit wurden die Pariser etwas aktiver und hatten mit Wiederanpfiff auch deutlich mehr vom Spiel. Die Dortmunder kamen nur noch selten gefährlich zum Abschluss, hielten ihren Laden hinten dafür aber dicht. So stand nach 90 Minuten ein durchaus etwas glücklicher, aber nicht ganz unverdienter Auftaktsieg zu Buche.

Kurz vor dem Abpfiff sah der Pariser Serif Nhaga noch die Rote Karte (90.+5).

BVB vs. Milan wegweisend

In Parallel-Spiel der Gruppe F setzte sich derweil der AC Mailand locker mit 4:0 gegen Newcastle United durch. Nächster Gegner der Dortmunder sind am 04. Oktober die Rossoneri. Mit einem Sieg im zweiten von insgesamt drei Gruppenspielen könnten die Schwarz-Gelben bereits einen Riesenschritt in Richtung nächste Runde machen. Der Gruppenerste qualifiziert sich direkt, der Gruppenzweite muss den Umweg über die Playoffs gehen.

In den vergangenen beiden Spielzeiten erreichten die BVB-Junioren in der Youth League jeweils das Viertelfinale. 2021/22 schied man nach einer denkbar knappen 0:1-Niederlage gegen Atlético Madrid aus, ein Jahr später scheiterte das Team im Elfmeterschießen an Hadjuk Split.

Der Nachwuchs von RB Leipzig gewann seine Auftaktpartie ebenfalls. Die Sachsen setzen sich am 1. Spieltag der Gruppe G mit 3:1 gegen die Young Boys aus Bern durch.