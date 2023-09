Fans in Hamburg feiern Donezk

AFP/SID/AXEL HEIMKEN

Porto siegt in Hamburg gegen Donezk

46.729 Fans in Hamburg feierten den FC Schachtar Donezk - doch für eine Überraschung im emotionalen Champions-League-Auftakt reichte es für den vom Krieg gebeutelten Klub aus der Ukraine dennoch nicht. Im Volksparkstadion verlor Donezk sein erstes Gruppenspiel in der neuen Königsklassen-Saison mit 1:3 (1:3) gegen den FC Porto.

Überragender Mann beim portugiesischen Traditionsklub war Galeno mit einem Doppelpack (8. und 15.), zudem traf Mehdi Taremi (29.) für die Gäste. Kevin Kelsy (13.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für Donezk.

Porto war von Beginn an die bessere, spritzigere Mannschaft mit mehr Ideen, Donezk steckte die neunstündige Anreise für das "Heimspiel" an der Elbe merklich in den Knochen - und so gelang auch in der siebten Begegnung mit Porto kein Sieg. Dennoch ging immer wieder die Welle durch die Arena.

"Wir wissen, wie die Deutschen die Ukrainer unterstützen, es leben auch viele Ukrainer hier", hatte Nationalspieler Taras Stepanenko vor dem Spiel in einer Videobotschaft gesagt: "Danke, dass wir das Spiel unseres Lebens fortsetzen können. Danke, Deutschland."

Donezk ist ein vertriebener Verein. 2030 km liegen zwischen der Stadt im Donbass und Hamburg, an der Elbe ist Schachtar in dieser Saison Gastgeber in der Champions League - weil in der Heimat Bomben fallen.

Schon seit 2014 hat der Klub auf europäischer Bühne nicht mehr in Donezk gespielt, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 wich der Klub in der Vorsaison nach Warschau aus. In diesem Jahr nun ist Hamburg die Heimat für die Königsklasse, in Gruppe H trifft Donezk zudem noch auf den FC Barcelona und Royal Antwerpen aus Belgien.