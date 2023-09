Pressestimmen zum BVB: "Elf Kaninchen vor der Schlange"

IMAGO/Dan Weir

Der BVB unterliegt Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund ist mit einer Niederlage gegen Paris Saint-Germain in die neue Champions-League-Saison gestartet. Der BVB präsentierte sich beim französischen Meister über weite Strecken viel zu passiv. Das sind die Pressestimmen zu dem Duell:

Deutschland

kicker: "Strittiger Handelfmeter bringt spielstarkes PSG auf Kurs. Borussia Dortmund unterlag zum Auftakt der Gruppenphase in der Champions League mit 0:2 bei Paris St.-Germain. Gegen die spielerisch lange überlegenen Franzosen wachte der BVB erst spät auf."

ntv: "'Totale Fehlentscheidung' erregt unterlegenen BVB. Erst in der Schlussphase entwickelt Borussia Dortmund einen sichtbaren Vorwärtsdrang. Da ist das Auftaktspiel in der Champions League allerdings schon zugunsten von Paris St.-Germain entschieden. Der Bundesligist kommt gegen Frankreichs Meister lange Zeit kaum an den Ball."

Der Spiegel: "Elf Kaninchen vor der Schlange. In der Liga unterstellt mancher dem BVB schon die erste Krise der Saison. Steht den Dortmundern die Außenseiterrolle besser? Der Auftritt in Paris machte wenig Hoffnung. Ein Strafstoß erregte den Zorn Matthias Sammers."

Süddeutsche Zeitung: "Zu langsam für den TGV. Borussia Dortmund verliert verdient 0:2 bei Paris Saint-Germain - ein Aufstellungskniff von Trainer Terzic verfehlt seine Wirkung."

Bild: "Mbappé und PSG zerlegen Terzic-Taktik! Die Mauer-Taktik geht schief! Eine Halbzeit übersteht Borussia Dortmund mit drei Innenverteidigern und ohne echten Stürmer – doch dann schlägt PSG eiskalt zu."

Frankreich

L’Équipe: "PSG gelingt mit einem Sieg gegen Dortmund der Start in die Champions League. PSG hat sein Champions-League-Debüt am Dienstagabend nicht versäumt. Der Klub besiegte Dortmund (2:0), dank der Tore von Kylian Mbappé, vom Elfmeterpunkt, und Achraf Hakimi."

Le Monde: "PSG startet erfolgreich gegen Dortmund. Paris Saint-Germain hatte in der ersten Halbzeit viel Ballbesitz, aber es fehlte an Durchschlagskraft. Am Dienstag fand Paris Saint-Germain dank zweier Tore von Kylian Mbappé und Achraf Hakimi im Parc des Princes die Lücke im Bollwerk von Borussia Dortmund. Es war der erste Test für den neuen Trainer Luis Enrique."

Le Parisien: "Erfolgreicher Start für Paris. Am Dienstag absolvierte der Hauptstadtklub im Parc des Princes seinen Auftakt in der Champions League und dominierte den deutschen Gegner. Ein Sieg, der in der zweiten Halbzeit geduldig aufgebaut wurde."

England

BBC: "Kylian Mbappe sorgte für den Durchbruch von Paris St.-Germain beim Auftaktsieg in der Champions League gegen Borussia Dortmund."

Daily Mail: "Kylian Mbappe war wieder in Form, als Paris St. Germain am Dienstag mit einem 2:0-Heimsieg gegen Borussia Dortmund in die Champions League startete und einen Vorgeschmack auf das gab, was unter dem neuen Trainer Luis Enrique möglich ist."