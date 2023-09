BVB-Stars vermissen Bellingham

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Jude Bellingham verließ den BVB ohne Titel

Der Transfer von Jude Bellingham zu Real Madrid mag Borussia Dortmund 103 Millionen Euro in die Kasse gespült haben. Sportlich hat der Abgang des Engländers beim BVB eine große Lücke hinterlassen. Das Mittelfeld der schwarzgelben - eine Baustelle.

Die Zugänge Marcel Sabitzer und Felix Nmecha konnten die Qualitäten Bellinghams bisher nicht ersetzen. Und Kapitän Emre Can scheint ohne den Engländer an seiner Seite auch noch nach seiner Rolle zu suchen. Bellingham eckte beim BVB mit seiner Art und seinen Allüren zwar oft an, brachte Teile der Kabine gegen sich auf. Laut "Sport Bild" vermissen die Borussen ihren einstigen Antreiber und Lenker nun aber schmerzlich.

Beim 0:2 in Paris zum Champions-League-Auftakt fehlte ein Typ wie Bellingham. Mutlos, ideenlos, witzlos agierte der BVB. Auch in den ersten vier Bundesliga-Spielen war von der Offensiv-Power der Borussia noch nicht viel zu sehen. Die "Sport Bild" packt dazu einige interessante Statistiken aus. 15,5 Sekunden brauchte der BVB bisher im Schnitt für eine Balleroberung - drei Sekunden mehr als in der Vorsaison mit Bellingham als Mittelfeld-Staubsauger. Auch fehlt der 20-Jährige als "Finisher", in der Vorsaison schoss er 65 Mal aufs Tor, und als Zweikampfsucher und -gewinner.

BVB: Kehl-Prophezeiung tritt schmerzhaft ein

Abwehr-Routinier Mats Hummels kritisierte nach dem 4:2 in Freiburg: "Wenn wir einen Schritt nach vorne machen wollen, müssen wir im Mittelfeldbereich auch einen pressenden Gegner dominieren können." Tenor: Der BVB ist momentan nicht auf dem Niveau früherer Zeiten.

Was Sportdirektor Sebastian Kehl im Sommer schon prophezeit hatte, scheint sich zu bewahrheiten: "Jude zu ersetzen wird durch einen einzigen Transfer gar nicht möglich sein."

Derweil schauen die BVB-Fans und Verantwortlichen sicher nicht ohne Seufzen, wie sich Bellingham bei Real Madrid in kurzer Zeit zu einem absoluten Leistungs- und Hoffnungsträger der "Königlichen" etabliert hat. In den ersten fünf Ligaspielen erzielte er fünf Tore, Fans und Presse feier ihn schon als Reals Zukunft.