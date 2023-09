Geheim-Reha hilft Selke zu alter Stärke

IMAGO/Kolvenbach

Davie Selke hatte gegen Hoffenheim keine Schmerzen mehr

Bei der bitteren 1:3-Heimpleite gegen die TSG Hoffenheim war er einer der Lichtblicke für den 1. FC Köln: Davie Selke geht es nach Verletzungsproblemen wieder besser, der Stürmer könnte zum entscheidenden Mann in den kommenden Wochen werden. Geholfen hat zuletzt eine Geheim-Therapie mit Yoga und Co.

Der 1. FC Köln hat in der Bundesliga einen Fehlstart hingelegt, nur einen Punkt aus den ersten vier Partien geholt. Ein Sorgenkind zu Beginn war Stürmer Davie Selke. In den ersten Spielen musste er stets früh ausgewechselt werden, gegen Eintracht Frankfurt fehlte er komplett.

Den 28-Jährigen plagten Rückenprobleme, die in den Oberschenkel ausstrahlen.

Gegen Hoffenheim folgte nun die gesundheitliche Erleichterung. Zum ersten Mal spielte der Angreifer über 90 Minuten durch und erzielte sogar den 1:3-Treffer für seinen Klub. Das Wichtigste: "Ich hatte keine Schmerzen", teilte Selke nach der Partie mit. "Für mich ist wichtig, dass mein Körper hält."

Davie Selke: Fünf Tage Reha in Berlin

Daran hatte offenbar eine "Geheim-Therapie" einen großen Anteil, von der nun die "Sport Bild" berichtet. Während der Länderspielpause ließ sich der Stürmer in Berlin von einem ihm vertrauten Physiotherapeuten mehrere Tage behandeln. "Wir haben es sehr gut hinbekommen in der Länderspielpause. Das war gut für mich", sagte er dem Magazin.

Demnach geht Selke unkonventionelle Wege zur Genesung. So setze er unter anderem auf "Yoga, Stretching- und Mobilitäts-Übungen", heißt es in dem Bericht.

Mit einem ganzheitlichen Bewegungskonzept arbeitete er an seiner Mobilität und Beweglichkeit - um endlich wieder schmerzfrei zu sein. Gegen Hoffenheim zahlte sich das bereits aus. Selke wirkte agil und belohnte sich mit einem Treffer, hatte sogar den zweiten auf dem Fuß. Am Samstag geht es für Selke und den "Effzeh" gegen seinen Ex-Klub Werder Bremen, dort soll endlich der erste Saisonsieg her. Unter Zugzwang sei sein Team aber noch nicht, betonte Selke.