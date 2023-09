Bayern-Bosse vergleichen Tuchel mit Heynckes

imago sportfotodienst

Jupp Heynckes (l.) und Thomas Tuchel (Symbolbild aus dem Jahr 2012)

Thomas Tuchel soll den FC Bayern in dieser Saison auch auf europäischer Ebene wieder zurück in die Erfolgsspur führen. Großes Vorbild bleibt dabei Jupp Heynckes, mit dem die Münchner einst vor zehn Jahren das erste Triple der Vereinsgeschichte gewannen. Auf der Führungsebene werden sogar Vergleiche zwischen den beiden Fußballlehrern gezogen.

Unabhängig von möglichen Ähnlichkeiten im fußballerischen Bereich oder der Spielidee gäbe es vor allem hinsichtlich der Kommunikation durchaus Parallelen zwischen der Trainerlegende Heynckes und dem gegenwärtigen Cheftrainer des deutschen Rekordmeisters, stellt die "Sport Bild" in der jüngsten Ausgabe heraus.

Tuchel ließ sich in der Vergangenheit immer mal wieder öffentlich dazu verleiten, rund um die Spiele emotional aufgeladen oder zu kritisch über seine eigenen Spieler zu sprechen.

Ein Kritikpunkt der Klubbosse des FC Bayern am 50-Jährigen, an dem er zukünftig noch zu arbeiten habe. Allerdings: Laut dem Sportblatt haben die Vereinsverantwortlichen auch bei Jupp Heynckes in dessen Anfangszeiten in München ein ähnliches Verhalten beobachtet.

Tuchel und Heynckes trafen schon 2009 aufeinander

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, habe es nach Ansicht der Bayern-Bosse auch bei Heynckes jahrelang gebraucht, "bis er die Ruhe und Souveränität für das Amt hatte". Ähnlich sei es nun auch bei Thomas Tuchel.

Die Parallele zu Heynckes sorge auf der Führungsetage für eine entsprechende Gelassenheit. So werde auch Tuchel in Zukunft zugetraut, noch souveräner mit möglichen Streitthemen oder schwierigen Personalfragen in der Öffentlichkeit umzugehen.

Die beiden Coaches selbst haben in der Vergangenheit immer wieder betont, wie groß ihre Wertschätzung füreinander ist. Erstmals trafen Heynckes und Tuchel in der Bundesliga-Saison 2009/2010 aufeinander, als Heynckes noch Werkself-Trainer bei Bayer Leverkusen war und Tuchel mit dem 1. FSV Mainz 05 für Furore sorgte.

Der mittlerweile 78-jährige Heynckes lebt seit fünf Jahren im Trainer-Ruhestand.