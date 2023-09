Bayern-Youngster verrät: "Kimmich schreit mich an"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Joshua Kimmich (l.) gibt Mathys Tel (r.) beim FC Bayern auch mal lautstark Hinweise

Im Sommer galt Mathys Tel beim FC Bayern noch als Wechselkandidat, nun ist der junge Angreifer beim Rekordmeister in aller Munde. Als Joker brachte der Franzose zuletzt mehrfach frischen Wind ins Spiel der Münchner. In einem Interview hat er nun verraten, wie er sich seit seiner Ankunft an der Säbener Straße weiterentwickelt hat.

Durch die Ankunft von Rekord-Neuzugang Harry Kane sind die Startelfchancen von Mathys Tel beim FC Bayern extrem gesunken. Doch statt die Flucht zu ergreifen, entschied sich der Stürmer für einen Verbleib beim deutschen Serienchampion - und lag damit goldrichtig.

In allen vier bisherigen Bundesliga-Begegnungen wurde der Teenager erst in den letzten 20 Minuten eingewechselt, sammelte in dieser kurzen Zeit aber drei Scorerpunkte (zwei Tore, eine Vorlage).

Tel spürt, dass sich sein Stellenwert beim FC Bayern verbessert hat. "Die Blicke haben sich verändert. Meine Teamkameraden kommen häufig zu mir, geben mir Ratschläge. Wir haben eine Beziehung entwickelt, in der ich ihr Vertrauen spüre", schwärmte der 18-Jährige im Interview mit der französischen Fachzeitschrift "L'Equipe".

Entscheidend sei es, stets an sich zu arbeiten, ergänzte Tel. Exemplarisch dafür sei der Umgang von Joshua Kimmich mit ihm: "Wenn ich im Training einen Fehlpass spiele, schreit er mich an, als ob ich etwas Irres gemacht hätte. Und direkt danach kommt er zu mir und sagt: 'Du weißt genau, dass es zu deinem Besten ist, dass ich das mache. Ich will, dass du ein Top-Spieler wirst.'"

Tel: Es war "unmöglich, den FC Bayern zu verlassen"

Tel war im Sommer 2022 für 20 Millionen Euro von Stade Rennes zum FC Bayern gewechselt. Schon in seinem Premierenjahr deutete der Offensivmann seine Qualitäten immer wieder an, wirkte dabei allerdings noch zu verspielt und eigensinnig.

"Ich habe mich in meinem Spiel weiterentwickelt: Ich stelle es in den Dienst des Kollektivs, dribble weniger, meine Denkweise ist anders", hob Tel hervor.

Ein Abgang im Sommer sei für ihn nie ein konkretes Thema gewesen: "Ich bin bei Bayern München, das ist ein Klub, den ich seit meiner Kindheit bewundere. Als ich hierher kam, wurde in mir ein gewisser Ehrgeiz geweckt, der immer größer wurde. Es war unmöglich, den Verein zu verlassen, ohne das erreicht zu haben, was ich wollte."