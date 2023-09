Gehaltskniff? So plant der HSV mit Walter, Jatta und Co.

IMAGO/Oliver Ruhnke

Wie geht es beim HSV für Walter, Jatta und Co. weiter?

Laut einem Medienbericht will der Hamburger SV in der nahen Zukunft die Weichen bei einigen Leistungsträgern stellen und diese langfristig an den Klub binden. Damit die Stars auch trotz finanzieller Verlockungen anderer Klubs bleiben, dehnt der HSV wohl die selbst auferlegte Gehaltsgrenze aus. Auch der Plan mit Trainer Tim Walter wurde enthüllt.

Seit Sommer 2020 gibt es beim Hamburger SV laut "Sport Bild" eine Gehaltsgrenze. Im Prinzip soll keiner der HSV-Stars in der 2. Bundesliga mehr als 600.000 Euro als Grundsalär kassieren. Die Hauptgründe: Die Kosten des Etats sollten und sollen weiter reduziert werden. Zudem soll kein Neid aufkommen.

Doch um auf dem umkämpften Spielermarkt mithalten zu können, gibt es diverse Sonderzahlungen, die das Einkommen noch deutlich erhöhen können. Am Beispiel von Sebastian Schonlau und Jonas Meffert, die kürzlich verlängerten, zeigt das Blatt, wie viel dazuverdient werden kann.

Je nach Stellenwert des jeweiligen Spielers sind zwischen 2000 und 4000 Euro drin pro Einsatz und Punkt. Heißt: Schonlau und Meffert, die in der Top-Kategorie zu verorten sind, können bei einem Sieg, an dem sie Anteil haben, also jeweils 12.000 Euro extra verbuchen (drei Punkte x 4000 Euro).

HSV macht Ausnahme für Top-Stürmer

Nur für Robert Glatzel, der bereits mehrfach von Klubs aus der Bundesliga heftig umworben war, hat der HSV dem Vernehmen nach eine Ausnahme gemacht. Er kassiert eine Million Euro Grundgehalt. Seit seiner Verlängerung Ende Juni (bis 2027) soll er eine Ausstiegsklausel über 2,5 Millionen Euro besitzen.

Als nächstes plant der HSV laut dem Bericht die Verlängerungen mit Torwart Daniel Heuer Fernandes und Bakery Jatta, vor dem Winter soll Klarheit herrschen, beide können sich offenbar einen Verbleib vorstellen. Vor allem Letztgenannter soll unbedingt in die neue Grundgehaltskategorie samt lukrativer Bonuszahlungen aufsteigen. Denn derzeit verdient der Verteidiger aufgrund seines Altvertrags wohl lediglich maximal 400.000 Euro - inklusive aller Zusatzgelder.

Neben den Spielern nimmt die "Sport Bild" auch das Schicksal von Coach Tim Walter in den Blick. "Mit großer Sicherheit" werde der HSV noch vor Jahresende mit dem Cheftrainer verlängern, heißt es. Sollten die Rothosen aber in den kommenden Monaten häufiger straucheln, so wie zuletzt in Elversberg (1:2), dann wird Walters im kommenden Sommer endender Vertrag ohne Verlängerung auslaufen.