Stürmer? Abwehr-Juwel? Diese Transfers plant die SGE

IMAGO/Thomas Voelker

Setzt Eintracht Frankfurt weiter auf das Duo Marmoush/Ngankam?

Nach dem Last-Minute-Wechsel von Randal Kolo Muani zu Paris Saint-Germain konnte Eintracht Frankfurt keinen Ersatzmann mehr verpflichten. Im Winter könnte die SGE auf dem Transfermarkt zuschlagen. Auch in der Defensive könnte Verstärkung kommen.

Laut "Sport Bild" läuft die Suche der Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt nach einem neuen Stürmer bereits auf Hochtouren. Demnach werden bereits die Zielmärkte in Frankreich und Belgien gescannt.

Sollte ein potenzieller Kandidat ausfindig gemacht werden, soll demnach im Oktober Kontakt aufgenommen werden.

Ob Frankfurt aber überhaupt einen neuen Stürmer unter Vertag nehmen wird, wird wohl erst kurz vor der Winterpause entschieden. Zunächst wolle man abwarten, wie sich die beiden Neuzugänge Jessic Ngankam und Omar Marmoush entwickeln.

Der U21-Nationalspieler konnte in der Bundesliga bislang noch nicht treffen. Allerdings stehen zwei Treffer im DFB-Pokal sowie ein Tor und eine Vorlage in der Conference-League-Qualifikation zu Buche. Marmoush steht bei zwei Toren in sieben Pflichtspielen.

Eintracht Frankfurt: Verstärkung für die Defensive im Anflug?

Auch in der Defensive könnte sich Eintracht Frankfurt im Winter verstärken. Wie "Sport Bild" berichtet, ist Innenverteidiger Zeno Debast von RSC Anderlecht ein Kandidat bei den Hessen.

Das 19 Jahre alte Abwehrjuwel wurde schon im Sommer mit einem Wechsel nach Frankfurt in Verbindung gebracht. Laut der belgischen Zeitung "Nieuwsblad" hat die SGE sogar ein Angebot für Debast abgegeben.

Allerdings sollen sämtliche Offerten von Anderlecht abgelehnt worden sein. Beim Traditionsverein steht der Youngster noch bis Sommer 2025 unter Vertrag. Wie viel die "Adlerträger" für einen Wechsel boten, ist unklar. Auch wie viel der belgische Rekordmeister verlangt, ist nicht bekannt.

Der Marktwert von Debast wird auf rund zehn Millionen Euro taxiert. Womöglich wagt die SGE im Winter einen neuen Anlauf.