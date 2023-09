Sammer motzt über BVB-Stars: "Das muss aufhören!"

IMAGO/Sven Sonntag

Matthias Sammer ging mit den BVB-Spielern am Dienstag hart ins Gericht

Der Start in die neue Champions-League-Saison ging aus Sicht von Borussia Dortmund gehörig daneben. Mit 0:2 verlor der BVB am Dienstagabend bei Paris Saint-Germain, zeigte dabei über weite Strecken eine uninspirierte und vollkommen harmlose Vorstellung. Der externe BVB-Berater Matthias Sammer ging mit den Schwarz-Gelben hart ins Gericht.

Schon im ersten Durchgang spielten die Schwarz-Gelben im Pariser Prinzenpark viel zu ängstlich, kamen phasenweise gar nicht aus der eigenen Hälfte heraus. Wenn es aus BVB-Sicht dann mal Umschaltmomente gab, wurde das Spielgerät nach nur wenigen Pass-Stationen wieder verloren und die Gäste rannten der PSG-Musik schnell wieder hinterher.

Speziell die fehlende Gegenwehr und richtige Einstellung wurde von Matthias Sammer in seiner Funktion als TV-Experte bei "Amazon Prime Video" deutlich kritisiert. Vor allem die beiden BVB-Angreifer Donyell Malen und Karim Adeyemi bekamen vom externen Berater des Vizemeisters ihr Fett weg.

"Was mir überhaupt nicht gefällt, ohne es namentlich zu benennen: da vorne die beiden (Malen und Adeyemi, Anm. d. Red.). Du kannst Fehlpässe spielen. Aber komm doch wieder sofort in die Grundordnung", warf Sammer dem Duo schon in der Halbzeitpause eine viel zu lasche Spielweise und zu wenig Engagement vor.

Sammer wurde noch deutlicher: "Was mir total missfällt: Wenn du einen Fehler machst und sagst: Ich muss erst mal eine Minute in mich gehen. Das sind einfach schlechte Signale. Das ist einfach nicht gut und das muss aufhören. Das muss auch im deutschen Fußball aufhören", so der 56-Jährige.

Während Donyell Malen in Paris in der 62. Minute ausgewechselt wurde, durfte beziehungsweise musste Karim Adeyemi bei der 0:2-Lehrstunde gegen PSG bis zum Schluss auf dem Feld bleiben. Von sport.de gab's die Note 4,5 für den espritlosen Auftritt des deutschen Nationalspielers.