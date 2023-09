Baumgart sieht Köln im Abstiegskampf

FIRO/SID/JÜRGEN FROMME

Köln-Trainer Baumgart steckt mit seinem Team in einer Ergebniskrise

Trainer Steffen Baumgart (51) vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat nach dem missglückten Saisonstart mit nur einem Punkt aus vier Spielen klar die prekäre Situation skizziert.

"Im Moment muss man deutlich sagen, dass wir im Abstiegskampf sind. Da musst du es einfach und klar halten und bei dir bleiben", zitierte der Express den Kölner Fußballlehrer.

Baumgart hat vor dem Spiel am Samstag (18.30 Uhr) bei Werder Bremen klare Vorstellungen, um mit der Ergebniskrise umzugehen: "Du musst dann versuchen einen Tunnel zu kriegen und schauen, dass du siehst, was du gut gemacht hast und was dich weniger stark macht."

Köln-Coach Baumgart sieht keinen "Siegzwang"

Der SV Werder sei am Samstag ein Gegner "auf Augenhöhe": "Meine Erwartungen sind anders als das, was wir jetzt gerade haben. Trotzdem ist Bremen ein Gegner, der auch weiß, worum es geht."

In solchen Spielen gehe "es um Kleinigkeiten". Die Hanseaten konnten bislang einen Sieg gegen den FSV Mainz 05 (4:0) einfahren. Im DFB-Pokal schieden die Bremer allerdings in der Auftaktrunde beim Drittligisten Viktoria Köln (2:3) aus.

Baumgart sieht sein Team in dem Duell nicht unter Siegzwang. "Gegen Bremen ist genau das Spiel, wo jeder sagt, dass wir gewinnen müssen. Das Gleiche gilt aber für Bremen auch, und das wird dann eine interessante Ausgangslage, wenn beide gewinnen müssen. Wir wollen über unsere Leistung wieder an Punkte kommen, die wir zuletzt nicht eingefahren haben", äußerte der FC-Coach.