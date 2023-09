Tuchel sieht Fortschritt: "Solche Spiele hätten wir verloren"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Tuchel hatte es beim FC Bayern zuletzt nicht einfach

Thomas Tuchel hat mit dem FC Bayern in dieser Saison noch nicht verloren. Gegen Bayer Leverkusen ließ der deutsche Rekordmeister zuletzt erstmals Punkte liegen. Beim Champions-League-Auftakt gegen Manchester United soll nun wieder ein Sieg her.

Die Münchener wollen unbedingt verhindern, wieder in eine Phase rutschen, in der sie mehrere Spiele in Folge sieglos bleiben. Ähnlich wie in der Rückrunde der vergangenen Saison, als Tuchel die Mannschaft nach der Beurlaubung von Julian Nagelsmann übernahm.

Damals verspielten die Bayern auch unter Tuchel mehrere Führungen und konnten sich den Meistertitel erst am letzten Spieltag - unter kräftiger Mithilfe des BVB - sichern.

Bayern-Coach Tuchel: "Kommen in Spiele wieder rein"

In der laufenden Saison sieht der 50-Jährige bereits eine gute Entwicklung. Im Gespräch mit "DAZN" sagte er: "Wir kriegen momentan Ergebnisse in Spielen, die wir in der letzten Saison tendenziell verloren hätten. Das schaffen wir besser. Wir kommen in Spiele wieder rein. Das war letzte Saison nicht so."

Als Beispiel führte er die Begegnung gegen Bayer Leverkusen an. Gegen die Werkself kassierte Bayern gleich zweimal den Ausgleich, punktete aber letztlich immerhin.

Trotzdem sieht Tuchel noch eine Menge Entwicklungspotenzial: "Wir finden uns immer noch, müssen unseren Stil und unsere Handschrift klarer erkennbar machen. Das genügt mir noch nicht. Ich persönlich bin noch nicht zufrieden wie wir spielen. Weder mit dem Spieltempo noch mir der Art und Weise, wie oft wir Schemen wiederholen können."

"Ich bin sehr ungeduldig und anspruchsvoll. Wir wollen das dominanter und konstanter haben und tun uns schwer, wenn Sachen gegen uns laufen. Meistens passiert das aber, wenn wir unseren Plan verlassen", monierte der ehemalige BVB-Trainer weiter, der vor allem mit Defensivverhalten seiner Mannschaft noch nicht vollends glücklich ist.