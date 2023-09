Torwart-Star weiterhin beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Irina R. Hipolito

Kepa Arrizabalaga wäre fast beim FC Bayern gelandet

Die Suche nach einem neuen Torhüter hielt den FC Bayern in der abgelaufenen Transferperiode lange auf Trab. Laut einem Medienbericht könnte einer der Kandidaten im kommenden Sommer erneut zum Thema werden.

Wie das spanische Portal "Defensa Central" vermeldet, bleibt Kepa Arrizabalaga eine Option für den FC Bayern.

Der 28-Jährige stand in diesem Sommer kurz vor einem Wechsel vom FC Chelsea an die Säbener Straße. Allerdings grätschte Real Madrid noch dazwischen und verpflichtete den Schlussmann per einjähriger Leihe als Ersatz für den am Kreuzband verletzten Stammtorwart Thibaut Courtois.

Glaubt man "Defensa Central", könnte Kepa nach der laufenden Saison wieder in den Fokus des FC Bayern rücken. Als mögliche Ablösesumme werden in dem Bericht 35 Millionen Euro gehandelt.

Real Madrid statt FC Bayern

Am Ende wird wohl viel davon abhängen, wie Courtois nach seinem Kreuzbandriss zurückkommt. Sollte der 31 Jahre alte Routinier zurück zu alter Stärke finden, müssten sich Kepa oder Andriy Lunin offenbar um den Platz dahinter streiten."Defensa Central" zweifelt an, ob die Königlichen viel Geld für die Chelsea-Leihgabe in die Hand nehmen würden. Kepa könnte somit wieder auf den Markt kommen.

Der Spanier weckte in der vergangenen Transferperiode großes Interesse in München. "Thomas Tuchel hat mich angerufen, ich war kurz davor, nach München zu gehen. Die Möglichkeit war da, weil sich ein Kollege leider verletzt hatte", blickte Kepa in einem Interview mit "Marca" zurück.

Letztlich entscheid sich der Schlussmann jedoch für eine Unterschrift bei Real Madrid. Der FC Bayern verpflichtete hingegen Daniel Peretz von Maccabi Tel Aviv. Der 23-Jährige besitzt an der Isar einen Vertrag bis 2028 und muss sich aktuell hinter Sven Ulreich anstellen. Die Bayern haben nach wie vor große Hoffnungen, dass Platzhirsch Manuel Neuer nach seiner schweren Unterschenkelverletzung wieder zurück zu alter Stärke findet.