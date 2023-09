Das steckt hinter Kanes "Rückkaufklausel"

IMAGO/Philippe Ruiz

Harry Kane ist von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt

Am Dienstag überraschte Klubchef Daniel Levy von Tottenham Hotspur mit einem pikanten Detail zum Wechsel von Harry Kane von den Londonern zum FC Bayern vor Beginn der laufenden Saison. 24 Stunden später scheint alles allerdings weniger brisant, als zunächst angenommen.

Harry Kane sei durch seinen Wechsel zum FC Bayern keineswegs in Ungnade gefallen und "jederzeit wieder willkommen" bei Tottenham Hotspur, führte Levy laut der britischen Zeitung "The Times" auf einem Fantreffen aus. Der Goalgetter sei "ein sehr geliebtes und geschätztes Mitglied" und außerdem existierte "eine Rückkaufklausel", versicherte der 61-Jährige.

"Sky Sports" ordnet diese Aussage nun ein und nennt Details, die die Vereinbarung deutlich abschwächen.

Demnach existiert lediglich ein so genanntes "Matching Right", sollte der FC Bayern Kane künftig an einen Klub aus der englischen Premier League verkaufen. Sofern die Münchner in der Zukunft eine Offerte von der Insel für den 30-Jährigen akzeptieren, würde Tottenham die Chance erhalten, ein Angebot in gleicher Höhe einzureichen. Letztlich liege es dann aber weiterhin an Kane, zu entscheiden, ob er zu seinem Jugendklub zurückkehren wolle.

Kane erwischte Topstart beim FC Bayern

Selbige Vereinbarung sollen die Spurs dem Bericht zufolge schon 2013 getroffen haben, als man Gareth Bale für den damaligen Weltrekord von 101 Millionen Euro an Real Madrid veräußerte. Letztlich kehrte Bale allerdings nur ein Jahr auf Leihbasis (2020/21) zurück.

Kane erzielte in 430 Pflichtspielen insgesamt 278 Tore für Tottenham, wo er den Sprung zum Profi schaffte. Beim FC Bayern ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft von dieser Ausbeute natürlich noch meilenweit entfernt, nach fünf Spielen im Trikot der Münchner stehen allerdings bereits vier Treffer und eine Vorlage zu Buche.

Sein Vertrag an der Säbener Straße endet erst im Sommer 2027.