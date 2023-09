Traumstart für die Talente des FC Bayern

IMAGO/Germann/ Eibner-Pressefoto

Robert Ramsak erzielte das 1:0 für den FC Bayern

Start nach Maß für den FC Bayern! Die U19 des deutschen Rekordmeisters eröffnete ihr Youth-League-Abenteuer am Mittwoch mit einem 2:0-Erfolg über den Nachwuchs von Manchester United. Ihre Gruppe führen die Münchner dennoch nicht an.

Dank der Treffer von Robert Ramsak (40.) und Michael Scott (80.) setzte sich der Nachwuchs des FC Bayern vor heimischer Kulisse gegen die U19 von Manchester United durch.

Insgesamt zeigten die Bayern eine reife Vorstellung und hatten das Spielgeschehen meist fest im Griff. Erst in der Nachspielzeit trumpften die Gäste aus Manchester auf, FCB-Keeper Max Schmitt konnte allerdings auch beste Gelegenheiten entschärfen.

"Wir sind natürlich glücklich, wie es gelaufen ist und dass wir den verdienten Sieg eingefahren haben. Das Einzige, was ich meiner Mannschaft vorwerfen kann, ist, dass wir vielleicht das ein oder andere Tor zu wenig gemacht haben. Die Jungs haben heute umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, und dementsprechend freuen wir uns über den Sieg", jubelte Cheftrainer Michael Hartmann nach dem Erfolg.

FC Bayern liegt auf Rang zwei der Gruppe A

Dass die Münchner die Partie so klar für sich entscheiden, war nicht unbedingt zu erwarten: In der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest zeigten sich die Talente des deutschen Branchenprimus in der laufenden Saison vor allem in der Defensive nicht selten anfällig.

Von fünf Partien gewann man nur drei und kassierte zuletzt ein krachende 2:5 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Am Sonntag steht das prestigeträchtige Derby gegen die Youngster des TSV 1860 München an.

In der Gruppe A der Youth League muss der FC Bayern trotz des Sieges gegen United den Nachwuchs des FC Kopenhagen vorerst den Platz an der Spitze überlassen. Die Dänen gewannen bei Galatasaray Istanbul mit 5:1. Einen Treffer erzielte dabei Emil Höjlund, dessen Bruder Rasmus im Sommer für 75 Millionen Euro zu Manchester United wechselte.

Am Abend könnte Rasmus Höjlund mit den Red Devils auf die Profis des FC Bayern treffen.