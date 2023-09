Medien: Nagelsmann zum DFB "auf der Zielgeraden"

IMAGO/osnapix

Julian Nagelsmann wird wohl der nächste deutsche Bundestrainer

Dass der Vertrag des beurlaubten Julian Nagelsmann beim FC Bayern aufgelöst wird und der 36-Jährige den Job des deutschen Bundestrainers übernimmt, pfeifen die Spatzen inzwischen lautstark von den Dächern. Nun kam ans Licht, wie nah die Verhandlungen tatsächlich vor dem Abschluss stehen sollen.

Zwischen den beteiligten Parteien "werden derzeit letzte Details" geklärt. Das berichtet "Sky". Dem TV-Sender zufolge ist sich der DFB mit dem FC Bayern sogar schon "grundsätzlich einig". Nagelsmanns Kontrakt in München (bis 2026) wird demnach aufgelöst, um den Wechsel zu ermöglichen.

Die Zustimmung der verschiedenen DFB-Gremien soll noch ausstehen, dürfte sich allerdings kaum als Hindernis erweisen.

"Sky"-Experte Florian Plettenberg schätzt, dass der Deal in den nächsten "zwei bis drei Tagen" in trockenen Tüchern ist. Spätestens jedoch werde die Verkündung am Wochenende offiziell bekannt gegeben.

Ex-DFB-Stürmer soll Nagelsmann assistieren

Dem Bericht zufolge nahm Nagelsmann am Dienstag bereits persönlich an den Verhandlungen teil. Der Coach sei "bereit und hochmotiviert", die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als Trainer zur Heim-EM 2024 zu führen.

Solange soll auch das Arbeitspapier Nagelsmanns vorerst Gültigkeit besitzen. Nach dem Event werde man sich beim DFB "erneut zusammensetzen".

Außerdem bestätigt "Sky", dass Nagelsmann als Co-Trainer auf seinen langjährigen Weggefährten Benjamin Glück und Ex-Nationalspieler Sandro Wagner setzen wird. Glück wird als Videoanalyst fungieren.

Wagner hatte nach der Entlassung von Hansi Flick nach dem Debakel der DFB-Elf gegen Japan bereits Interimscoach Rudi Völler beim 2:1-Erfolg gegen Frankreich unterstützt. Selbiges gilt für U20-Übungsleiter Hannes Wolf, dessen Verbleib allerdings noch nicht feststehen soll.

Die sport.de-User sind bezüglich Nagelsmann übrigens skeptisch: In einer Umfrage mit etwa 8000 Teilnehmenden votierten gut 80 Prozent gegen einen Bundestrainer Nagelsmann.