Torwart-Sorgen des FC Schalke 04 immer schlimmer

IMAGO/RHR-FOTO

Ralf Fährmann (M.) fehlt dem FC Schalke 04 wohl gegen den FC St. Pauli

Am Montag verkündete der FC Schalke 04, dass Torwart Marius Müller aufgrund der Verletzung, die er sich beim wilden 4:3-Sieg gegen den 1. FC Magdeburg zuzog, den Knappen einige Monate fehlen wird. Prekär: Gegen Magdeburg fehlte mit Ralf Fährmann auch die Nummer zwei - das bleibt angeblich vorerst so.

Neben Marius Müller wird der FC Schalke 04 am kommenden Samstag gegen den FC St. Pauli (20:30 Uhr) auch auf das königsblaue Urgestein Ralf Fährmann verzichten. Das berichten "Bild" und "WAZ" am Mittwoch.

"Bild" zufolge laboriert Fährmann zwar "nur" an leichten Achillessehnen-Problemen, an angepeiltes Comeback habe man in Absprache mit der medizinischen Abteilung allerdings verschoben. Allein schon, um zu verhindern, dass die Beschwerden doch schlimmer werden.

Beim Zweitliga-Gastspiel der Gelsenkirchener gegen den SC Paderborn (29. September, 18:30 Uhr) soll Fährmann nun wieder das Tor der Schalker hüten.

Dass der 34-Jährige nicht das geringste Risiko eingehen will, ist verständlich. Schließlich verlor Fährmann den erst in der vergangenen Saison zurückeroberten Nummer-eins-Status seinerseits aufgrund einer Blessur, die ihn weite Teile der Vorbereitung kostete, an Neuzugang Müller.

Oldie rückt wohl ins Tor des FC Schalke 04

Ein Umstand, den Fährmanns Berater zuletzt öffentlich anprangerte. Anschließend hing der Haussegen zwischen Fährmann und Trainer Thomas Reis schief, beim 1:1 bei Wehen Wiesbaden fehlte der Routinier sogar suspendiert. Inzwischen sind die Probleme aber wohl aus dem Weg geräumt.

Gegen den FC St. Pauli wird nun aller Voraussicht nach Michael Langner zwischen den Pfosten stehen. Der 38-Jährige rettete nach seiner Einwechslung bereits den Sieg gegen Magdeburg, stand aber lange nicht mehr über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen. Zudem dürften Justin Heekeren und ein Youngster den Kader des FC Schalke 04 vervollständigen.