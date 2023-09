Matthäus legt sich fest: Nur zwei Klubs toppen Bayern

IMAGO/Michael Taeger

Lothar Matthäus rechnet dem FC Bayern gute Chancen auf den Gewinn der Champions League aus

Die Champions-League-Saison 2023/24 steckt noch in den Kinderschuhen. Umso spannender ist die Titel-Prognose, die der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus wagt. Der FC Bayern landet immerhin auf dem Treppchen.

Für DFB-Ikone Lothar Matthäus hat der FC Bayern durchaus aussichtsreiche Chancen, seiner Klub-Vita den siebten Champions-League-Sieg hinzuzufügen. Bei einer großen Prognose zur Königsklasse schätzt Matthäus den deutschen Rekordmeister bei der "Bild" als drittbestes Team im Wettbewerb ein.

"Das Potenzial des Bayern-­Kaders ist so groß, dass ich die Münchner auf Platz drei in dieser Liste sehe", so Matthäus, der seine Einschätzung auch begründet: "Das liegt natürlich auch an Kane, mit dem die Bayern nach Lewandow­skis Abgang endlich wieder eine echte, torgefährliche Nummer 9 haben – und einen international erfahrenen Führungsspieler."

Nur der Torjäger wird laut Matthäus allerdings nicht genügen. Die Bayern, da ist sich der 62-Jährige sicher, benötigen auch den derzeit verletzten Torwart Manuel Neuer: "Um eine große Chance auf den Henkelpott zu haben, braucht Thomas Tuchel Manuel Neuer – und zwar in Top-Form. Ich hoffe, dass er nach seinem Beinbruch im vorigen Dezember jetzt bald zurückkommt und dann tatsächlich so, wie wir ihn alle kennen und schätzen, als Torhüter und als Leader."

FC Bayern bei Neuer "zuversichtlich"

Die Hoffnung, dass dies so sein wird, befeuert Matthäus ebenfalls: "Wie ich höre, sieht es gut aus, und bei Bayern sind alle zuversichtlich deswegen."

Die Vorrunde müsse der FC Bayern auch mit seinem derzeit nicht üppig besetzten Kader meistern, im Winter könne man dann nochmal entscheidend nachlegen. Einziges Problem: Der FC Bayern dürfe nicht all zu sehr vom Verletzungspech verfolgt werden, urteilt Matthäus.

Vor den Münchnern ordnet Matthäus Manchester City und Real Madrid ein.

"Triple-Verteidiger ManCity ist für mich auch in der neuen Saison die klare Nummer eins. City hat in Pep Guardiola den besten Trainer, in Haaland den besten Stürmer auf der Welt", schwärmt der Deutsche.

Real sei zudem "noch besser aufgestellt als in der vorigen Saison", so Matthäus, der die Mischung aus Erfahrung und Talenten hervorhebt.