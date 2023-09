Ten Hag nennt überraschende Bayern-Schwachstelle

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Erik ten Hag (M.) hat sich vor dem Duell zum FC Bayern den Fragen der Presse gestellt

Am Mittwochabend startet Manchester United beim FC Bayern in die neue Saison der Champions League. Coach Erik ten Hag, der auch schon bei den Münchnern aktiv war, hat im Vorfeld eine überraschende Schwachstelle des deutschen Rekordmeisters genannt.

Ausgerechnet Alphonso Davies, für nicht wenige einer, wenn nicht der beste Linksverteidiger der Fußball-Welt, ist es, den ten Hag nicht durchweg überragen beurteilt.

Davies "sei sehr offensiv" in seiner Spielweise ausgerichtet und verfüge über großes Tempo, so ten Hag. Allerdings sei der Kanadier "kein großartiger Verteidiger", so der Niederländer weiter. Daher habe er Facundo Pellistri in die Startelf berufen.

Der Uruguayer absolvierte 2023/24 noch nicht viele Minuten für die Red Devils und war auch in der Vorsaison lediglich Ergänzungsspieler. Allerdings verfüge er wie Davies über große Schnelligkeit, könne auch defensiv dagegenhalten und sei daher der perfekte Gegenspieler für den Bayern-Star, urteilt ten Hag, der einst den FC Bayern II trainierte.

Eine Einschätzung, die sich durchaus als gefährlich herausstellen könnte: Mit etwa 50 Prozent gewonnenen Zweikämpfen ist Davies für einen Außenverteidiger, der zudem häufig in der gegnerischen Hälfte ins Dribbling geht, nicht wirklich schwach in dieser Statistik.

Am Ende liegt es allerdings am 22-Jährigen, ten Hag die richtige Antwort auf dem Rasen zu geben.

Keine einfache Situation für den FC Bayern

Dass er grundsätzlich herausragenden Einfluss aufs Spiel hat, hat Davies 2023/24 ausgiebig unterstrichen. In fünf Pflichtspielen für den FC Bayern bereitete der Nationalspieler schon drei Tore vor.

Kein Wunder, dass die Münchner ihren Star angeblich gerne über den Sommer 2025 hinaus halten wollen. Ein einfaches Vorhaben wird das aber wohl nicht. Hartnäckig halten sich Gerüchte, Davies stehe längst bei Real Madrid im Wort, werde nicht beim FC Bayern verlängern, sondern einen Abschied anstreben.

In diesem Fall würde Bayern nach der laufenden Spielzeit wohl aktiv werden, um einen ablösefreien Wechsel zu verhindern.