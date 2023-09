Das schaffte nicht mal Messi! Bayern-Star in elitärem Kreis

IMAGO/FOT. PAWEL LIPNICKI / 400mm.pl

Thomas Müller (3.v.l.) landete mit dem FC Bayern einen Heimsieg

Eine lebende Vereinslegende ist Thomas Müller beim FC Bayern sowieso schon. Mit 33 gewonnenen Titeln mit dem Klub oder der Nationalmannschaft ist er der meistdekorierte deutsche Fußballer aller Zeiten. Jetzt hat er in der Champions League eine neue Schallmauer durchbrochen.

Am Mittwochabend wurde das Kluburgestein beim Auftaktsieg gegen Manchester United in der 87. Minute eingewechselt, durfte in der turbulenten Schlussphase mit drei Toren in den letzten Minuten noch gegen die Red Devils ran.

Das 4:3 gegen den englischen Rekordmeister bedeutete für Thomas Müller persönlich den 100. Sieg in der Königsklasse. Ein überragender Wert, den noch kein deutscher Spieler beziehungsweise ein Spieler eines Bundesliga-Klubs jemals zuvor erreicht hat.

Die Marke von 100 Siegen in der Königsklasse erreichten zuvor sowieso nur zwei Akteure in der bisherigen Geschichte des Wettbewerbs: Die spanische Torwartikone Iker Casillas beendete seine aktive Karriere mit insgesamt 101 gewonnenen Spielen in der Champions League, Rekordhalter Cristiano Ronaldo steht sogar bei 115 Siegen.

In zwei Wochen könnte Müller mit einem Auswärtssieg beim FC Kopenhagen (3. Oktober ab 21:00 Uhr) mit Casillas gleichziehen.

Bayern-Star Müller überflügelt Raúl

Insgesamt bedeutete die Einwechslung Müllers gegen ManUnited am Mittwochabend den 143. Einsatz insgesamt in der Königsklasse des europäischen Vereinsfußballs. Auch in dieser Kategorie gehört der Weltmeister von 2014 längst in eine elitäre Runde.

Müller überflügelte mit dem Spiel gegen den englischen Rekordmeister den langjährigen Real-Madrid- und späteren Schalke-Torjäger Raúl (142 Einsätze) und rückte in der ewigen Bestenliste auf den alleinigen siebten Platz vor.

Als nächstes nimmt der Offensivmann ManUnited-Legende Ryan Giggs ins Visier, der seine Spielerkarriere mit 145 Partien in der Champions League beendete. Auch hier ist Cristiano Ronaldo der Rekordhalter mit sagenhaften 183 CL-Spielen.