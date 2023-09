Presse: FC Bayern sorgt für "Wurst-Case-Scenario"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern setzt sich in der Champions League gegen Manchester United durch

Der FC Bayern hat zum 20. Mal in Folge sein Auftaktspiel in der Champions League gewonnen. Am Mittwochabend besiegten die Münchner in der heimischen Arena Manchester United in einer torreichen Begegnung mit 4:3. sport.de hat die internationalen Pressestimmen zum Aufeinandertreffen zusammengefasst.

Deutschland

kicker: "Onanas Patzer und Musialas Solo bringen Bayern auf Kurs. Trotz anfänglicher Mühe erwischte der FC Bayern gegen Manchester United dank eines 4:3-Erfolg in einer abwechslungsreichen Partie einen Start nach Maß in die Gruppenphase der Champions League."

ntv: "FC Bayern macht sich gegen United das Leben selbst schwer. Der FC Bayern startet wieder erfolgreich in die Champions League: Gegen Manchester United profitieren die Münchner in der ersten Halbzeit allerdings auch von einem schweren Patzer von Gäste-Keeper Onana. Nach der Pause stecken die Münchner einen Rückschlag blitzschnell weg."

Der Spiegel: "Erst patzt Uniteds Torhüter, dann zaubert Musiala. Der rotgesperrte Bayern-Trainer Thomas Tuchel musste von der Tribüne verfolgen, wie sein Team gegen Manchester United kurz Probleme hatte. Doch mit einem Fehler des Gäste-Keepers drehten die Münchner auf. Am Ende wurde es wild."

Süddeutsche Zeitung: "Tuchels seltsames Kino-Erlebnis. An der Seitenlinie steht ausnahmsweise Herr Löw: Ohne ihren gesperrten Coach Thomas Tuchel legen die Bayern einen ungezähmten Start in die Champions League hin. Beim 4:3-Sieg gegen Manchester United stimmt am Ende immerhin das Ergebnis."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Bayern effektiv und schlampig. Der FC Bayern München gewinnt auch ohne Trainer Tuchel an der Seitenlinie sein Auftaktspiel in der Champions League. Gegen Manchester United geht es turbulent zu."

England

The Sun: "Onana-Patzer und Kane-Elfmeter bringen die Red Devils in einem Thriller zu Fall, während die Deutschen ihren Klassenunterschied zeigen. Als Andre Onana den Schuss von Leroy Sane unter seinem Körper durchrutschen ließ, schallte ohrenbetäubende Can-Can-Musik aus der Lautsprecheranlage der Allianz Arena."

BBC: "Manchester United bekam ein Gefühl dafür, was möglich gewesen wäre, als Harry Kane Bayern München in einem ereignisreichen Champions-League-Auftaktspiel zum Sieg über die angeschlagene Mannschaft von Erik ten Hag verhalf."

The Mirror: "Wurst-Case-Scenario. Kane zeigt United, was sie verpasst haben, als er mit einem harten Elfmeter nach dem Onana-Schnitzer zuschlug."

The Guardian: "Harry Kane trifft zum Sieg der Bayern im Thriller gegen Manchester United."

The Telegraph: "Bayern München schlägt Manchester United im Champions-League-Auftaktspiel. Die Champions-League-Rückkehr von Manchester United endete mit einer Enttäuschung: Harry Kane traf für Bayern München zum unterhaltsamen 4:3-Sieg, der durch einen Fehler von Andre Onana eingeleitet wurde."

Spanien

Marca: "Bayern widersteht Casemiros Glauben. Die Bayern besiegten die Red Devils (4:3), die nach einem vielversprechenden Start in die Partie durch einen groben Fehler von Onana in Rückstand gerieten."

AS: "Bayern verschärft die Krise von United. Die Bayern erfüllten die Erwartungen und übertrafen die Red Devils mit Harry Kane in einem Zustand der Gnade. Ten Hag's Team fügten sie damit die vierte Niederlage in Folge zu."

Schweiz

Blick: "Bayern gewinnt nach spektakulärer Schlussphase. Nach dem 3:1 von Harry Kane rechnet in der Allianz Arena niemand mehr mit Nervenkitzel. In der Schlussphase überschlagen sich dann die Ereignisse. Bayern München gewinnt am Ende gegen Manchester United mit 4:3."