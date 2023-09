Guerreiro als Weckruf für Bayern-Star Davies?

IMAGO/Ulrich Wagner

Raphael Guerreiro trainiert seit dieser Woche wieder voll mit

Seit seinem ablösefreien Wechsel vom Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund hat Raphael Guerreiro für den FC Bayern noch keine Pflichtspiel-Minute auf dem Feld gestanden. Das könnte sich möglicherweise schon am kommenden Wochenende ändern, wenn die Münchner den VfL Bochum (Samstag ab 15:30 Uhr) zu Gast haben.

In dieser Woche war der Neuzugang in das Mannschaftstraining zurückgekehrt, nachdem er im Sommer praktisch die gesamte Vorbereitungszeit verletzt verpasst hatte.

Nach seinem überstandenen Muskelbündelriss in der rechten Wade drängt sich der Portugiese nun auf und hat den Konkurrenzkampf auf der linken Außenbahn neu entfacht.

"Er zeigt seine ganze Qualität im Training", meinte Bayerns Cheftrainer Thomas Tuchel über den Europameister von 2016, mit dem er schon in gemeinsamen BVB-Jahren erfolgreich zusammengearbeitet hatte.

Höher wird der interne Druck nun vor allem für den bisherigen Platzhirschen Alphonso Davies. Der Kanadier stand zwar wettbewerbsübergreifend bereits in sechs Pflichtspielen über 90 Minuten für den FC Bayern auf dem Rasen, gänzlich überzeugen konnte er trotz drei gesammelter Scorerpunkte dabei aber nicht.

Immer wieder zeigte Davies Konzentrationsfehler im Aufbauspiel, auch in Sachen Timing und Zweikampfverhalten in der Defensive reichte der 22-Jährige nicht an seine Hochphase beim deutschen Rekordmeister vor drei Jahren heran.

Guerreiro spielte 162 Mal in der Bundesliga für den BVB

Guerreiro soll sich nun weiter anbieten, auch um der internen Konkurrenz zu signalisieren: Fortan ist noch mehr Qualität auf dem Rasen gefordert, andernfalls droht die Ersatzbank.

Der 29-jährige Ex-Dortmunder kann als Linksverteidiger sowie eine Reihe weiter vorne im linken oder zentralen Mittelfeld eingesetzt werden und bestritt in seiner BVB-Zeit insgesamt 162 Bundesliga-Spiele. Beim FC Bayern hat er bis 2026 unterschrieben.