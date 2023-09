Tuchel rätselt: "Es ist ein bisschen paradox"

IMAGO/Revierfoto

Thomas Tuchel ist Trainer des FC Bayern

Zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase 2023/24 hatte der FC Bayern am Mittwochabend im eigenen Stadion Manchester United über sehr weite Strecken zwar fest im Griff, letztlich musste man sich aber dennoch mit einem 4:3-Zittersieg begnügen. Ein Umstand, der auch Trainer Thomas Tuchel Fragezeichen ins Gesicht zaubert.

"Wir tun uns schwer damit. Es ist ein bisschen Paradox", rätselte Tuchel nach dem (unnötig) knappen Sieg seines FC Bayern an den "DAZN"-Mikrofonen.

"Ich fand uns in der zweiten Halbzeit deutlich besser als in der ersten und die zweite Halbzeit haben wir am Ende verloren. Es ist wichtig für das Vertrauen und die Weiterentwicklung, aber es gibt schon noch Dinge, die wir besser machen müssen. Wir sind in jedem Spiel torgefährlich und spielen uns in jedem Spiel Chancen heraus", so Tuchel.

Die Münchner gingen nach einer schwachen Anfangsphase letztlich verdient mit 2:0 in die Pause, kassierten nach Wiederbeginn direkt den Anschluss und zogen wenige Minuten später wieder davon. In den letzten Minuten konnte Superstar Casemiro die Gäste allerdings gleich zweimal in Schlagdistanz bringen. Der FC Bayern zeigte vor allem auf das zwischenzeitliche 2:3 allerdings abermals eine starke Reaktion.

FC Bayern muss "weniger Fehler machen"

"Es ist ein Unterschied zu den Spielen in der letzten Saison. Auch wenn wir noch nicht zu 100 Prozent zufrieden sind, hören die nicht so guten Phasen wieder auf und es fällt nicht zusammen, oder wir verlieren das Spiel. Die Reaktionen waren heute sehr gut. Jedes Mal ein Tor nachzulegen war sehr wichtig", lobte auch Tuchel diese Qualität.

Der Coach musste die Partie übrigens aufgrund einer Innenraumsperre von der Tribüne aus betrachten und konnte nicht eingreifen. Immerhin dürfte der 50-Jährige beste Sicht aus auf das Spielgeschehen gehabt haben.

Dass noch nicht alles Gold ist, was glänzt, betonte auch Leroy Sané, der das 1:0 erzielte und insgesamt zu den besten Bayern gehörte. "Wir sind froh, dass wir das erste Spiel in der Champions-League gewonnen und die ersten drei Punkte geholt haben. Das Spiel war ein bisschen wild. Für die Fans war er schön mit vielen Toren. Offensiv war es gut, aber wir müssen weniger Fehler machen. Das war noch ein Tick zu viel. Wir müssen das Spiel beruhigen und kontrollieren und dann auch besser kontern."

So oder so darf man sich in München über einen gelungenen Start in die Gruppenphase freuen. Klar ist aber auch, dass in der K.o.-Phase Gegner mit ganz anderer Qualität warten werden.