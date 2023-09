Weitere Vorwürfe gegen Ex-VfB-Manager Mislintat

IMAGO/AFC Ajax Amsterdam v PFC Ludogorets Razgrad

Sven Mislintat ist Technischer Direktor bei Ajax Amsterdam

Sven Mislintat, ehemaliger Sportdirektor des VfB Stuttgart und Ex-Chefscout des BVB, muss sich weiter deutliche Kritik für seine Arbeit beim niederländischen Spitzenverein Ajax Amsterdam gefallen lassen. Eine Klub-Ikone findet klare Worte.

Arie Haan hat bei Ajax Amsterdam schon vieles gesehen, doch die aktuelle Situation seines Herzensklubs ist auch für den 74-Jährigen befremdlich. Im Zentrum der Kritik steht der ehemalige Stuttgart-Manager Sven Mislintat und dessen Transferpolitik.

Der dreifache Europapokalsieger der Landesmeister wirft dem 50-Jährigen etwa vor, sich im Vorfeld nicht ausreichend mit der Klub-DNA auseinandergesetzt zu haben. "Zumindest kann man sagen, dass die meisten Neuzugänge recht unbekannt sind oder sich vielleicht erst noch entwickeln könnten. Daraus schließe ich, dass der Sportdirektor Ajax bisher nicht gut gekannt hat", so Haan im Interview mit dem "kicker".

Ajax-Trainer "sehr sauer" über Mislintat

Man müsse die "Ajax-DNA kennen, eigentlich muss man damit aufgewachsen sein, um sie zu verstehen. Das konnte er nicht, aber er muss zumindest mit dem Klub arbeiten und nicht allein", führte das Klub-Idol aus. Mislintat habe den neuen Trainer Maurice Steijn nicht in seine Transferpläne einbezogen. "Wie man hört, ist Steijn sehr sauer", weiß Haan zu berichten.

Im "Großen und Ganzen" sei "mindestens die Hälfte seiner Neueinkäufe nicht gut genug für Ajax. Es scheint, als wäre er zur falschen Zeit am falschen Ort", bemängelte der Niederländer zudem.

Haan, der Ende der 80er drei Jahre lang den VfB Stuttgart trainiert und bis ins Finale des UEFA-Cups geführt hatte und später beim 1. FC Nürnberg auf der Bank saß, wunderte sich außerdem, dass niemand aus seiner niederländischen Heimat mit ihm über Mislintat gesprochen habe. "Sie hätten sich erkundigen können, was für einen Namen Mislintat in Stuttgart hatte, und ich habe wenig Gutes von denen gehört, mit denen ich da noch in Kontakt stehe", sagte er.

Andere urteilten positiver über Mislintat, aber er wundere sich, "dass ich nicht gefragt wurde, als jemand, der Ajax-Blut hat und der eben in Stuttgart war".

Mislintat, seit dem Frühjahr Technischer Direktor bei Ajax, holte im Sommer rund ein Dutzend Spieler für über 100 Millionen Euro, im Gegenzug nahm der Klub durch Spielertransfers auch 150 Millionen Euro ein. Mit nur fünf Punkten aus vier Spielen ist der Rekordmeister katastrophal in die Saison gestartet.