Bericht: Real Madrid plant Vorstoß bei Moukoko

IMAGO/RHR-FOTO

Youssoufa Moukoko gilt beim BVB als großes Talent

Youssoufa Moukoko kommt bei Borussia Dortmund derzeit nur als Joker zum Zug. Dennoch weckt der BVB-Youngster offenbar weiterhin großes Interesse auf dem Transfermarkt. Real Madrid soll den Nationalspieler auf dem Radar haben.

Youssoufa Moukoko gilt bei Borussia Dortmund als großes Versprechen für die Zukunft. In der Gegenwart muss sich der 18-Jährige jedoch hinter Sebastian Haller und Neuzugang Niclas Füllkrug anstellen - keine einfache Situation für den Angreifer.

Obwohl Moukoko beim BVB derzeit nur die Reservistenrolle innehat, soll er sich im Blickfeld von Real Madrid befinden. Laut dem spanischen Portal "Defensa Central" schließen die Königlichen einen Vorstoß im kommenden Sommer nicht aus.

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, soll der BVB eine vorzeitige Trennung kategorisch nicht ablehnen. Moukoko denkt demnach ebenfalls über einen Tapetenwechsel nach, so "Defensa Central". Als mögliche Ablösesumme werden 35 Millionen Euro genannt.

Prominente Konkurrenz beim BVB

Der Mittelstürmer besitzt bei Borussia Dortmund noch einen Vertrag bis 2026. Somit sitzt der BVB am Ende am längeren Hebel. Offen bleibt, in welcher Rolle die Schwarz-Gelben Moukoko einplanen.

Der deutsche WM-Fahrer hat durch die Ankunft von Bundesliga-Torschützenkönig Niclas Füllkrug (zuvor bei Werder Bremen) einen zusätzlichen Konkurrenten auf seiner Position erhalten. Zurzeit ist Sebastien Haller unter Cheftrainer Edin Terzic vorne gesetzt.

BVB: Weitere Klubs an Youssoufa Moukoko interessiert?

Moukoko muss sich folgerichtig strecken, um beim BVB in der laufenden Saison auf die gewünschte Einsatzzeit zu kommen.

"Defensa Central" bringt mit dem FC Liverpool, FC Chelsea, FC Barcelona und Juventus noch weitere mögliche Abnehmer ins Spiel. Was an den Transfer-Spekulationen dran ist, bleibt in den kommenden Wochen und Monaten abzuwarten.