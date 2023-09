Überraschende Gnabry-Statistik lässt die Insel zittern

IMAGO/Ulrich Wagner

Serge Gnabry vom FC Bayern trifft besonders gerne gegen englische Klubs

Noch ehe er den Sprung zum Profi gemeistert hatte, wechselte Serge Gnabry vom Nachwuchs des VfB Stuttgart nach England, wo er für die Youngster des FC Arsenal auflief und bei den Gunners auch erste Profiluft schnupperte. Seinen Durchbruch hatte der Offensivspieler allerdings erst ab 2016, als er für Werder Bremen, die TSG 1899 Hoffenheim und letztlich für den FC Bayern in der Bundesliga brillierte. Mit den Klubs von der Insel hat der 28-Jährige allerdings offenbar noch eine Rechnung offen.

Beim 4:3-Sieg des FC Bayern gegen Manchester United absolvierte Serge Gnabry am Mittwochabend sein 40. Spiel in der Champions League. Mit 15 Toren und neun Vorlagen kann sich die bisherige Ausbeute des deutschen Nationalspielers durchaus sehen lassen. Ein Punkt sticht allerdings ins Auge.

Sieben seiner Treffer in der Königsklasse, und damit beinahe die Hälfte seiner Tore, erzielte Gnabry gegen Klubs aus der englischen Premier League. Hinzukommen zwei Assists gegen die Vereine von der Insel.

Auch beim 4:3 gegen Manchester United war Gnabry für seine Farben erfolgreich, erzielte nach Vorarbeit von Jamal Musiala das 2:0. Zuvor traf der gebürtige Stuttgarter zweimal gegen den FC Chelsea und machte das vielleicht beste Spiel seiner Karriere im Oktober 2019 gegen Tottenham Hotspur, als er beim 7:2 viermal erfolgreich war und ein weiteres Tor vorbereitete.

Gnabrys "Vorliebe" für Tore gegen Engländer erstreckt sich allerdings offenbar nur auf die Klubebene. Von seinen 22 Treffern für das DFB-Team erzielte er keines gegen die englische Auswahl, gegen die er bereits dreimal auf dem Rasen stand. Gegen Nordirland traf Gnabry hingegen immerhin schon viermal in zwei Partien.

Mit dem CL-Gruppengegner Manchester United verbindet Gnabry übrigens ein besonderes Erlebnis. "Ich war damals gerade mal 18 Jahre alt. Gegen Manchester United zu spielen, im Old Trafford, mit all den Stars, war ein spezielles Gefühl. Ich bin in der Schlussphase eingewechselt worden und kann mich unter anderem noch sehr gut an ein direktes Duell mit Ryan Giggs erinnern", erinnerte sich der Flügelflitzer auf "fcbayern.com" an sein erstes Duell mit den Red Devils, das er 2013 im Trikot des FC Arsenal absolvierte.