Bayern-Star moniert "Harakiri"-Fußball

Konrad Laimer (M.) gewann mit dem FC Bayern in der Champions League

Der FC Bayern ist dank einer starken Offensivleistung mit einem wichtigen Sieg in die neue Saison der Champions League gestartet. Sorgen macht die Defensivarbeit, wie die Münchner im Nachgang eingestehen mussten.

Der FC Bayern hat Manchester United am Mittwochabend in einem "wilden Spiel" bezwungen, hob Sommer-Neuzugang Konrad Laimer nach dem 4:3 (2:0) bei "DAZN" hervor und kritisierte: "Wir hatten Phasen, in denen hätten wir es besser kontrollieren können. Wir hatten Chancen, das Spiel vorher schon zu entscheiden. Wir lassen sie aber zurückkommen."

Der Österreicher war erneut auf der rechten Abwehrseite zum Einsatz gekommen. Mit dem hohen Tempo der Flügelstürmer des englischen Rekordmeisters hatte er jedoch mitunter seine Probleme. In der zweiten Halbzeit steigerte sich Laimer dann jedoch, wie aus der sport.de-Einzelkritik (Note: 4,0) hervorgeht.

Bayern-Star Laimer wundert sich: "Eine einfache Antwort habe ich nicht"

Nach schwachem Start war der FC Bayern dank eines Torwartpatzers von André Onana durch den bärenstarken Leroy Sané (28.) in Führung gegangen. Serge Gnabry erhöhte nach toller Vorarbeit von Jamal Musiala (32.) wenig später. Die zweite Halbzeit ging jedoch insgesamt an ManUnited, wenngleich die Münchner die deutlich überlegenere Mannschaft waren.

Rasmus Höjlund (49.) und Casemiro (88., 90.+5) erzielten gleich drei Tore für die Gäste, Harry Kane (53.) und Mathys Tel (90.+2) konnten stets eine passende Antwort finden.

Warum sich die Bayern-Stars trotz der spielerischen Überlegenheit im zweiten Durchgang drei Tore einfingen, konnte auch Konrad Laimer indes nicht erklären. "Eine einfache Antwort darauf habe ich nicht. Wir haben manchmal zu viele Harakiri-Pässe drin, die einfach nicht notwendig sind. Da wird der Gegner wieder stark", so der Allrounder: "Wir machen es teilweise nicht schlau, vor allem in Situation, in denen wir eigentlich Ruhe brauchen und auch grundsätzlich haben."