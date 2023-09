Klub-Legende rechnet mit United-Verlierern ab

IMAGO/Nigel Keene

Erik ten Hag hat Manchester United noch nicht zum Glanz frührerer Tage verholfen

In der Premier League rangiert Manchester United nach fünf Spielen auf einem für die Red Devils inakzeptablen 13. Platz, hat schon drei Niederlagen kassiert. Zum Start in die Champions League verlor der englische Rekordmeister 3:4 beim FC Bayern. United-Legende Paul Scholes spottet.

"Sie haben in jedem Spiel, das sie diese Saison verloren haben, mal gute Phasen, da haben sie okay gespielt. Aber okay ist nicht gut genug", wetterte Scholes nach der Niederlage in München bei "TNT Sports". United habe eine "Weichheit und Schwäche" in seinem Spiel, spöttelte die Klub-Legende. "Jedes Mal, wenn sie eins kriegen, müsste es heißen: Auf geht's, lasst uns im Spiel bleiben, aber bevor man sich versieht, schießen die anderen wieder ein Tor."

Wenn man sich das Spiel bei den Bayern anschaue, habe United zwar ordentlich gespielt, so Scholes. "Aber sie haben eben zwei frühe Tore kassiert und es mangelte an Konzentration." Die drei geschossenen Tore "schmeicheln Manchester United. Ich denke, in der zweiten Hälfte wurden sie deklassiert. Sie sind eine erfahrene Mannschaft, nutzen das aber nicht", rechnete der 48-Jährige mit dem Team von Erik ten Hag ab.

Scholes prophezeit ManUnited keine rosige Saison. "Ich denke, es wird fast genauso werden, wie letztes Jahr. Sie sind eine Cup-Mannschaft. Sie könnten vielleicht den FA Cup gewinnen oder den Carabao Cup. Sie sind einfach noch nicht auf diesem Level. Ich denke, der Sommer hat sie daran gehindert, dieses nächste Level zu erreichen und heute Abend (in München, d.Red.) haben wir gesehen, dass sie unter diesem Level sind", kritiserte Scholes auch die Transferpolitik Uniteds.

Rio Ferdinand blies ins gleiche Horn. "Sie haben ein bisschen Kampfgeist gezeigt, aber sie machen es dem Gegner nicht schwer genug, Tore zu erzielen. Tore und Chancen werden zu einfach hergegeben", sagte der langjährige United-Verteidiger.