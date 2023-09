Nach Patzer gegen Bayern: United-Keeper bat um Interview

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

United-Mitspieler Reguilón baute Torwart Onana nach seinem Patzer beim FC Bayern auf

Für Sommer-Neuzugang André Onana begann die Saison bei Manchester United überhaupt nicht nach Plan. Beim 3:4 (0:2) gegen den FC Bayern patzte der Kameruner nun obendrein folgenschwer - und übernahm hinterher die volle Verantwortung für die Niederlage in der Champions League.

Torhüter André Onana hat die Pleite in der Champions League beim FC Bayern München auf seine Kappe genommen.

Der für über 50 Millionen Euro von Inter Mailand gewechselte Schlussmann hatte den festen, aber nicht sonderlich platzierten Schuss von DFB-Nationalspieler Leroy Sané (28.) nicht parieren können und Manchester United somit mitten in der stärksten Phase ins Hintertreffen gebracht.

Zwar traf Onana an den drei weiteren Gegentreffern von Serge Gnabry (32.), Harry Kane (53.) und Mathys Tel (90.+2) keine direkte Schuld. Die Unsicherheit nach dem Patzer war auf Seiten des englischen Rekordmeisters aber deutlich zu spüren gewesen. Wirkliche Struktur konnte die Mannschaft von Erik ten Hag nach dem ersten Gegentreffer nicht mehr in ihr Spiel bringen.

Onana weiß: Start bei Manchester United war "nicht so gut"

Bemerkenswert: Der 27-Jährige bat nach der Partie eigenhändig um ein Interview, um sich bei seinen Mannschaftskollegen zu entschuldigen. "Ich muss die Verantwortung übernehmen. Wir haben das Spiel wegen mir verloren", so Onana in aller Deutlichkeit.

"Das erste Tor, das wir bekommen haben, kam zu einem schlechten Zeitpunkt. Wir hatten in diesem Moment die Kontrolle über das Spiel, danach sind wir zusammengebrochen. Das war keine einfache Situation", führte Onana die Selbstkritik aus: "Wir müssen es nun akzeptieren und Verantwortung tragen."

Der ehemalige Inter-Keeper hatte in England einen schweren Start, in der Premier League kassierte er in fünf Spielen bereits zehn Gegentore. Prompt kam Kritik von Seiten der Fans auf.

Onana bekräftigte: "Ich schulde es den Fans, dass ich besser werde. Das war mein schlechtestes Spiel. Ich muss viel beweisen, weil mein Start bei Manchester United ehrlicherweise nicht so gut war."