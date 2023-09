Hier läuft BVB vs. VfL Wolfsburg live im TV und Stream

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Donyell Malen trifft mit dem BVB auf den VfL Wolfsburg

Nach dem verpatzten Auftakt in die neue Saison der Champions League bei PSG (0:2) empfängt Borussia Dortmund am Samstag (15:30 Uhr) den VfL Wolfsburg. Wo ist die Partie zwischen dem BVB und den Wölfen im TV und im Stream zu sehen?

Es ist eher eine neue Katerstimmung statt der erhofften Königsklassen-Euphorie, die der BVB von seinem Auswärtsspiel bei Paris Saint-Germain zurück ins Ruhrgebiet mitgebracht hat. Die von Cheftrainer Edin Terzic vorgegebene Taktik, in der französischen Hauptstadt aus einer defensiven Grundordnung heraus auf Konter zu setzen, schlug völlig fehl.

Vielmehr gab der deutsche Vizemeister eine ängstliche Vorstellung bei PSG ab. "Wir haben uns das anders vorgestellt. Wir hatten, ganz nett formuliert, zu großen Respekt. Klarer gesagt: Uns hat einfach der Mut gefehlt", musste Terzic zerknirscht feststellen.

Zum Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am fünften Bundesliga-Spieltag sollte der BVB die im Prinzenpark gezeigte Mauertaktik schleunigst zu den Akten gelegt haben. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac hat drei ihrer bislang vier Bundesliga-Partien gewonnen, zuletzt besiegten die Wölfe auch Champions-League-Teilnehmer Union Berlin.

Personell muss Terzic gegen Wolfsburg sicher auf einer Position umstellen: Sommer-Neuzugang Marcel Sabitzer fehlt dem BVB. Der Mittelfeldspieler habe bei der Champions-League-Niederlage am Dienstagabend "einen Stich in den Adduktoren gespürt", so Terzic. Sportdirektor Sebastian Kehl kündigte an, dass der 29-Jährige "sicherlich ein paar Tage ausfallen" werde. Für den Ex-Münchner kam Felix Nmecha in die Partie.

Wo läuft die Partie zwischen dem BVB und Wolfsburg im TV?