VfB-Legende lobt Bayern-Leihe: "Stabile Nummer eins"

Alexander Nübel ist einer der Leistungsträger beim VfB Stuttgart

Bei der 1:5-Klatsche gegen RB Leipzig gab es am zweiten Spieltag die Hütte voll, ansonsten zeigt sich der VfB Stuttgart mit drei Siegen und überragenden 13:1 Toren aus den übrigen drei Bundesliga-Spielen in einer bestechenden Frühform. Anteil am riesigen VfB-Aufschwung hat auch der neue Stammkeeper Alexander Nübel, der in allen vier Partien zwischen den Pfosten stand.

Trotz der Leipzig-Packung, als bei den Schwaben gegen einen überlegenen Gegner schlichtweg nichts zusammenlief, bringt es Nübel bis dato auf eine Quote an gehaltenen Bällen von 72,7 Prozent. Das bedeutet im ligaweiten Quervergleich mit den anderen Torhütern in der Bundesliga den fünfbesten Wert. An der Spitze rangiert aktuell Kevin Trapp mit 82,4 Prozent abgewehrter Bälle.

Der Leihspieler des FC Bayern findet sich gut zurecht im neuen VfB-Umfeld, erhielt bereits lobende Worte von Cheftrainer Sebastian Hoeneß.

Mit Timo Hildebrand hat sich jetzt auch eine echte Torhüter-Legende der Stuttgarter äußerst positiv über den 26-Jährige geäußert, der in den beiden Spielzeiten zuvor schon an die AS Monaco in die französische Ligue 1 verliehen war.

"Bis jetzt ist er eine stabile Nummer eins, zeigt gute Leistungen", meinte der 44-Jährige in der "Bild". Timo Hildebrand wurde 2007 mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister, schaffte über seine starken Performances im Tor der Schwaben den Sprung in die Nationalmannschaft.

VfB-Sportdirektor hebt Nübels Persönlichkeit hervor

Auch Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth unterstrich gegenüber der Zeitung die Wichtigkeit des neuen Stammtorhüters, der noch bis Ende Juni nächsten Jahres im Ländle spielen wird.

"Alex hat Taten sprechen lassen. Er ist ein Spieler mit starker Persönlichkeit, der bei Kritik nicht umfällt, sondern sich auch davon pushen lässt. Das ist ansteckend. Er hat das absolute Vertrauen seiner Vorderleute. Wir sind froh, dass er da ist", so der VfB-Manager, der das Leihgeschäft mit dem FC Bayern eingefädelt hatte.