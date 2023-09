Kurioser Doppel-Einsatz für Torwart-Talent des FC Bayern

IMAGO/Mladen Lackovic

Max Schmitt stand erstmals im Kader des FC Bayern

Beim Champions-League-Auftakt des FC Bayern gegen Manchester United (4:3) durfte Torwart-Talent Max Schmitt erstmals Profiluft schnuppern. Zuvor stand der 17-Jährige bereits in der Youth League auf dem Platz - und das auch zum ersten Mal.

Beim 2:0-Sieg der U19 des FC Bayern gegen Manchester United feierte Max Schmitt sein Debüt in der Youth League. Dabei überzeugte das Talent gerade in der Schlussphase, in der die Gäste aus England aufdrehten, mit starken Paraden.

Nur wenigen Stunden später stand für Schmitt gleich die nächste Premiere auf dem Programm. Nach dem Sieg machte er sich gegen 18 Uhr vom Bayern-Campus auf den Weg in die Allianz Arena zu den Profis. Beim ersten Königsklassen-Duell der Münchner in dieser Saison nahm das Eigengewächs überraschenderweise auf der Bank Platz.

Schmitt rückt als dritter Torwart in den Kader des FC Bayern

Den kuriosen Doppeleinsatz hat Schmitt den Verletzungssorgen des FC Bayern zu verdanken. Manuel Neuer arbeitet noch immer an seinem Comeback. Tom Hülsmann vom Regionalliga-Team laboriert derzeit an einer Oberschenkelverletzung.

Schmitt rückte also als dritter Keeper hinter dem aktuellen Platzhirsch Sven Ulreich und Ersatzmann Daniel Peretz in den Kader des FC Bayern.

Schmitt, der als eines der größten Talent seines Jahrgangs gilt, stammt aus der Jugend des FC Bayern. Zu dieser Saison rückte der Youngster von der U17 in die U19 auf und ging dort als Stammtorwart in die neue Saison der Bundesliga Süd/Südwest. Für die U17-Nationalmannschaft Deutschlands absolvierte der Schlussmann 15 Spiele.

In der Youth League sorgten Robert Ramsak (40.) und Michael Scott (80.) für den Sieg des FC Bayern über Manchester United. In der Champions League netzten Leroy Sané (28.), Serge Gnabry (32.), Harry Kane (53.) und Mathys Tel (92.) für den deutschen Rekordmeister ein.

Während Ulreich gleich drei Mal hinter sich greifen musste, wahrte Schmitt bei der U19 die weiße Weste.