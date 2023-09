Kane will Titel-Hunger beim FC Bayern endlich stillen

IMAGO/ULMER

Harry Kane will beim FC Bayern endlich Titel gewinnen

Harry Kane ist der neue Superstar des FC Bayern. Für rund 100 Millionen Euro sicherte sich der deutsche Rekordmeister in diesem Sommer die Dienste des Torjägers. Der englische Nationalspieler verfolgt in München einen großen Traum. Kane will endlich Titel gewinnen.

Mit Tottenham Hotspur blieb Kane dieses Kunststück in den vergangenen Jahren verwehrt. 2019 schnupperten die Nordlondoner am Gewinn der Champions League. Das Finale ging jedoch mit 0:2 gegen den FC Liverpool verloren.

"Immer, wenn man kurz vor einem großen Titel steht, hat man das Feuer im Bauch, wieder dorthin zu kommen und noch einen Schritt weiter zu gehen", verriet Kane im Interview mit "ESPN".

Während seiner Zeit bei Tottenham Hotspur sei das Ziel der Mannschaft gewesen, Trophäen zu gewinnen. "Vielleicht war das von außen betrachtet nicht immer möglich, aber in unseren Köpfen, in unserem Team, war es immer das, was wir tun wollten", versicherte der 30-Jährige.

Im August entschied sich Kane für einen neuen Schritt in seiner Karriere. Nach einem Verhandlungsmarathon zwischen dem FC Bayern und Tottenham unterschrieb der englische Kapitän einen Vierjahresvertrag in München. Anfang September wurde Kane zum vierten Mal Vater.

"In den letzten vier oder fünf Wochen ist viel passiert, sowohl im Berufsleben als auch im Privatleben", sagte der Mittelstürmer.

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo als Vorbilder

Kane will sich noch lange auf höchstem Niveau beweisen. Als Vorbilder nimmt sich der Torjäger Lionel Messi und Cristiano Ronaldo zum Beispiel.

"Wenn ich daran denke, was sie erreicht haben, sind sie in ihren 30ern noch genauso gut wie in ihren 20ern", sagte der Bayern-Star: "Ich bin gerade 30 geworden und es ist natürlich aufregend zu wissen, dass ich, wenn ich meinen Körper in guter Form halte und meine Mentalität beibehalte, so lange auf höchstem Niveau spielen kann, wie ich es will."