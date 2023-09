Bochum-Trainer richtet Warnung an Harry Kane

IMAGO/RHR-FOTO

Letsch fordert Selbstbewusstsein vor dem Spiel gegen den FC Bayern

Nach der Kür in der Champions League steht dem FC Bayern am Samstag gegen den VfL Bochum (15:30 Uhr, live im sport.de-Ticker) wieder der Bundesliga-Alltag bevor. Gästecoach Thomas Letsch will es dem Rekordmeister und allen voran Harry Kane beim Auftritt in der Allianz Arena keineswegs leicht machen.

"Er ist schwer zu verteidigen, aber wir haben sehr zweikampfstarke Spieler in der Defensive", sagte der 55-Jährige am Donnertags auf der Pressekonferenz des VfL auf Kane angesprochen.

Die Botschaft an seine Schützlinge laute, mutig aufzutreten und den eigenen Stärken zu vertrauen. "Wir müssen selbstbewusst und überzeugt sein von dem, was wir machen. Wenn Zweifel aufkommen, kann es nicht funktionieren", so der Chefcoach.

Man sei gegen den FC Bayern zwar "der krasse Außenseiter", betonte Letsch. Seine Mannschaft sehe dennoch an einem perfekten Tag die "kleine Chance, dort etwas zu holen".

Gleichzeitig warnte der Bochum-Trainer seine Spieler allerdings davor, den Fokus auf das große Ganze zu verlieren. Das gelte insbesondere bei allen Debatten um Top-Star Kane.

"Harry Kane ist nicht umsonst der Toptransfer des FCB und einer der besten Mittelstürmer der Welt. Wir dürfen die Bayern aber auch nicht nur auf Kane reduzieren. Der FCB hat eine brutale Qualität, egal in welchem Mannschaftsteil. Wir wissen, was auf uns zukommt", betonte Letsch.

Bislang steht der 100 Millionen Euro teure Mittelstürmer nach vier Spielen bei vier Saisontoren. Doch gerade auch dessen Offensivkollegen Leroy Sané und Mathys Tel bewiesen zuletzt ihre Treffsicherheit.

Der FC Bayern dürfte trotz seiner klaren Favoritenrolle gewarnt sein: Denn nur einmal kassierten die Münchner in den letzten zwei Jahren in der Bundesliga mehr als drei Gegentreffer - bei der 2:4-Auswärtsniederlage beim VfL am 12. Februar 2022. Damals wurde der Revierklub noch von Thomas Reis trainiert.