Bayern-Star überzeugt mit Doppel-Geste

Mathys Tel (Nr. 39) hat einen kleinen Fan des FC Bayern glücklich gemacht

Drei Treffer hat Mathys Tel bereits für den FC Bayern seit dem Start in die neue Saison erzielt und auch unter den Fans hat der Angreifer unter der Woche nach dem Sieg in der Champions League gegen Manchester United einen viralen Volltreffer gelandet.

Wer ist Harry Kane? Nein, ganz so weit ist es noch nicht, dass sich Fans des FC Bayern diese Frage stellen würden, doch Youngster Mathys Tel hat im Popularitätsranking bei den Münchnern zuletzt mächtig auf den 100 Millionen Euro teuren Neuzugang aufgeholt.

Nicht nur weil Tel in seinen zusammengerechnet fünf Kurzeinsätzen in der Liga und in der Champions League gleich drei Mal traf und zudem ein Tor auflegte, sondern auch, weil er sich gegenüber Fans äußerst nahbar gibt, wie ein Beispiel zeigt, das nach dem 4:3-Erfolg in der Königsklasse gegen ManUnited die Runde machte, wo der Stürmer zum vorentscheidenden 4:2 getroffen hatte.

Zahlreiche Videos in den sozialen Medien mit Hunderttausenden Zugriffen beleuchten eine Szene, in der sich der erst 18-jährige Franzose, der im letzten Sommer für 20 Millionen Euro von Stade Rennes nach München gewechselt war, weit nach Abpfiff des Spiels noch einmal in der Allianz Arena zeigte, um einem Jungen im Grundschulalter seinen Trikotwunsch zu erfüllen.

Dafür hob Tel den Jungen, der laut seinem Bayern-Trikot offenbar Aaron heißt, von den Sitzplätzen in Richtung Innenraum und schenkte diesem ein Trainings/Aufwärm-Shirt, welches Tel gerade noch getragen hatte und sprach auch kurz mit dem Kleinen. Diese Geste sorgte für viel Applaus der Zuschauer, die das Geschehen mit ihren Smartphones aufnahmen.

FC Bayern: Tel verschenkt gleich zwei Accessoires

Doch damit nicht genug: Als Tel bemerkte, dass der junge Bayern-Fan die gleichen Schuhe wie er selbst anhat, zog der FCB-Profi auch noch seine eigenen Schuhe aus und schenkt sie dem Jungen, der sein Glück kommen fassen konnte. Für diese unerwartete Doppel-Geste wurde der 18-Jährige danach mächtig gefeiert.

Mathys Tel gave his shirt to little fan after the game 😍pic.twitter.com/buaksaQcTb — FC Bayern World Fan (@FCBayern_World) 21. September 2023

Das Echo in den Sozialen Medien fiel entsprechend positiv aus. "Klasse Geste" und "sehr sympathisch" hieß es da unter anderem.

Tel selbst freute sich nach der Partie am Mikrofon von "beinSports" über seine erfolgreiche Phase. "Meine Aufgabe ist es, der Mannschaft jedes Mal etwas zu geben, wenn ich reinkomme. Ich bin sehr glücklich, heute getroffen zu haben. Ich habe schon eine Weile darauf gewartet, in der Champions League ein Tor zu erzielen. Das gibt mir Selbstvertrauen, weil ich der Mannschaft und den Fans so beweisen kann, dass sie auf mich zählen können", sagte der Youngster.

Dass er derzeit "nur" Backup für Harry Kane ist, stört Tel nicht. "Er ist immer für mich da und sagt es mir jedes Mal, wenn es in meinem Spiel etwas zu verbessern gibt. Es gibt nichts Besseres für mich, weil er ein großartiger Stürmer ist. Es ist eine Freude, mit ihm zu spielen und es macht mich glücklich, wie er mich unterstützt", sagte Tel, der auch hier Teamplayer-Fertigkeiten bewies.