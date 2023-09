Nagelsmann fix? DFB kündigt PK an

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Nationalmannschaft: Julian Nagelsmann wird neuer Bundesteainer

Nachdem der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bereits zu Beginn der Woche "gute Gespräche" mit Julian Nagelsmann bestätigte, wird der Ex-Coach des FC Bayern wohl ab Freitag offiziell das Bundestrainer-Amt für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft übernehmen. Dann nämlich ist laut dem Verband eine PK geplant.

Jetzt ging alles ganz schnell. Innerhalb weniger Tage haben sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Julian Nagelsmann wohl auf die Rahmenbedingungen für sein Engagement als Bundestrainer geeinigt. Laut verschiedenen Medienberichten soll der 36-Jährige die DFB-Elf zur Heim-EM 2024 führen.

Eine Langzeitlösung wird Nagelsmann allerdings laut "kicker" (erstmal) nicht sein. Nach der Europameisterschaft ist - Stand jetzt - Schluss. Das soll den Vorstellungen beider Seiten entsprechen, hieß es zuletzt beim Fachmagazin.

Doch wann ist Nagelsmann nun ganz offiziell Bundestrainer? Am Freitag (22. September) dürfte es offiziell so weit sein. Dann nämlich lädt der DFB um 12 Uhr mittags zu einer Pressekonferenz am DFB-Campus in Frankfurt/Main, auf der Nagelsmann als Chef für die EM-Mission vorgestellt werden soll.

Wie mehrere Medien berichten, haben sich der im März vom FC Bayern freigestellte Coach und der DFB auf die entscheidenden Vertragsinhalte und das Gehalt geeinigt, das wohl bei 400.000 Euro im Monat liegen soll. In den Gremiensitzungen am Donnerstag soll alles abgesegnet, festgezurrt und schließlich am Freitag präsentiert werden.

Im Erfolgsfall würde Nagelsmann die DFB-Elf dann bis zum 14.07.2024 betreuen, das ist der Tag des EM-Finales in Berlin. Ob er die Nationalmannschaft darüber hinaus übernimmt, ist offen. Durch die kurze Vertragslaufzeit kann sowohl der 36-Jährige als auch der DFB herausfinden, ob die vorerst als Projekt angedachte Zusammenarbeit ausgedehnt werden könnte.

Doch bis dahin ist noch etwas Zeit. Ab Freitag wird Nagelsmann erst einmal seine Arbeit als Nachfolger von Hansi Flick antreten, von dem sich der DFB am 10. September wegen anhaltender Erfolgslosigkeit getrennt hatte.