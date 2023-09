Matthäus übt Kritik am Nagelsmann-Deal

IMAGO/Joeran Steinsiek

Lothar Matthäus spielte einst selbst beim FC Bayern

Rund ein halbes Jahr nach seiner Freistellung beim FC Bayern soll Julian Nagelsmann die deutsche Nationalmannschaft übernehmen - allerdings nur bis zur Heim-EM 2024. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sieht das kritisch.

"Ich hätte mir vorgestellt, dass, wenn Nagelsmann es macht, er es bis zur Weltmeisterschaft 2026 macht. So ist es wieder nur eine Zwischenlösung. In acht Monaten müssen wir uns wieder jemanden suchen", sagte der RTL-Experte am Rande des Europa-League-Spiels zwischen Olympiakos Piräus und dem SC Freiburg.

Die Nagelsmann-Verpflichtung könnte am Freitag (12:00 Uhr) auf einer Presskonferenz des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bekanntgegeben werden.

Eine Einigung gibt es Medienberichten zufolge bereits, rund zehn Monate soll der Vertrag des 36-Jährigen demnach laufen. Nagelsmann soll ein Gehalt in Höhe von knapp vier Millionen Euro kassieren.

Nach der EM wollen sich der DFB und der designierte neue Bundestrainer dann dem Vernehmen nach wegen einer weiteren Zusammenarbeit besprechen.

Trotz der in seinen Augen zu kurzen Laufzeit des Nagelsmanns Kontrakts lobte Matthäus den Ex-Coach des FC Bayern: "Julian kann es, er kennt die Bundesliga, er kennt die Spieler, er hat viele Spieler besser gemacht."

Lothar Matthäus fordert Unterstützung für das DFB-Team

Es müssten nun "alle diese Entscheidung und den DFB unterstützen", forderte der 62-Jährige. "Die Mannschaft braucht das, die Mannschaft hat das verdient. Nach zwölf Monaten, in denen viele Sachen auf ihren Schultern ausgetragen worden sind."

Nagelsmann übernimmt das Amt von Hansi Flick. der nach der 1:4-Blamage gegen Japan mitten in der zurückliegenden Länderspielphase entlassen worden war.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte die Nationalmannschaft anschließend beim Duell mit Vize-Weltmeister Frankreich (2:1) interimsweise betreut, steht für ein weiteres Engagement aber nicht zur Verfügung.